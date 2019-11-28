DTO’nun 5 milyon euro bütçeli dev projesi hayata geçiyor Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi, tekstil sektörüne yeni bir soluk katacak DTO’da ‘Elektronik Vergi Uygulamaları ve Elektronik Dönüşüm Uygulamaları’ toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DTO’nun 5 milyon euro bütçeli dev projesi hayata geçiyor Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi, ...

İHA

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 5 milyon euro bütçeli ve tamamı hibe destekli 'Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'nin önümüzdeki günlerde hayata geçirileceği müjdesini vererek, "Bu projemiz, sanayide katma değerli ürünlere geçiş noktasında etkili olacaktır" dedi.

DTO’nun 5 milyon euro bütçeli dev projesi hayata geçiyor Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi, tekstil sektörüne yeni bir soluk katacak DTO’da ‘Elektronik Vergi Uygulamaları ve Elektronik Dönüşüm Uygulamaları’ toplantısı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 5 milyon euro bütçeli ve tamamı hibe destekli ‘Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’nin önümüzdeki günlerde hayata geçirileceği müjdesini vererek, “Bu projemiz, sanayide katma değerli ürünlere geçiş noktasında etkili olacaktır” dedi.
Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı, Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (DSMMM) Odası ile Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB), ortak bir organizasyonla “Elektronik Vergi Uygulamaları ve Elektronik Dönüşüm Uygulamaları” ile ilgili toplantı düzenledi. Yoğun katılımın olduğu DTO hizmet binasındaki toplantıda, iş dünyasını yakından ilgilendiren elektronik vergi uygulamalarıyla ilgili, konunun uzmanları tarafından detaylı bilgiler aktarıldı.
Etkinliğe, Başkan Erdoğan’ın yanı sıra Denizli Vergi Dairesi Başkan Vekili Hasan Öztaş, Denizli SMMM Odası Başkanı Adnan Selçuk, DSMMM ile DESOB üyeleri katıldı.

“Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizi hayata geçiriyoruz”
Etkinliğin açış konuşmasını yapan Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası’nın halkın yararına her türlü öneri ve birlikte çalışmaya açık olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, “50 personelimizle, 24 saat sizlerin emrindeyiz. Her gün, 450500 kişiye bu binada eğitimler veriyoruz. 2019’da, 40’a yakın çok önemli sektörlerde eğitim verdik. 2020’de için de bunları devam ettirmek üzere 30 eğitim planladık ve yıl içinde yenilerini de ekleyeceğiz. İlkini bu sene gerçekleştirdiğimiz İngilizce eğitimlerimiz de sürecek. Önümüzdeki günlerde 5 milyon euro bütçeli, tamamı hibe destekli Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizi hayata geçiriyoruz. Projemiz, başvuran 500 proje arasından desteklenmeye layık görülen ülkemizdeki 2 oda ve borsanın projesinden 1’i. Bu projemiz, sanayide katma değerli ürünlere geçiş noktasında etkili olacaktır” diye konuştu.

“Mükellef sayısının 140 binden 300 bine ulaşması bekleniyor”
Denizli Vergi Dairesi Başkanı Hasan Öztaş da, günümüzde vergiyle ilgili birçok uygulamanın elektronik ortama taşındığını belirterek, şöyle konuştu:
“Elektronik uygulamalarla, mükelleflerin işlem süreçlerine ilişkin maliyetleri önemli ölçüde azalmıştır. Takriben 22 milyarı aşan belgenin kağıt ortamından elektronik ortama taşınmasıyla, yaklaşık 2 Milyar TL tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca, 300 binin üzerinde ağacın kesilmesine engel olunarak, çevrenin korunmasına da katkı sağlanmıştır. Bu uygulamayla, kayıt dışı ekonomi ile de etkin mücadele edilecektir. Önümüzdeki yıl, elektronik belge ve defter uygulamalarını kullanan mükellef sayısının 140 binden 300 bine ulaşması beklenmektedir. Belgelerin elektronik ortama taşınmasıyla, yanıltıcı belge düzenleme ve kullanmada da azalma meydana geleceği öngörülmektedir.”
Konuşmaların ardından DTO Mali Danışmanı, Yeminli Mali Müşavir Ahmet Akif Ercan moderatörlüğünde, Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri ve Usul Müdürü Mustafa Alagöz ile Denizli SMMM Odası Luca Bölge Sorumlusu Orhan Kabasoluk, elektronik vergi uygulamalarıyla ilgili katılımcıları bilgilendirip sorularını yanıtladı.

DENİZLİ

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli havlusu İngilizlerin gözdesi oldu Başkan Memişoğlu: “İngiltere pazarı Denizli ihracatını olumlu yönde etkileyecek”
YEREL HABERLER Denizli havlusu İngilizlerin gözdesi oldu Başkan ...
Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nden ‘işaret dili’ kursu 45 kursiyer 120 saat işaret dili eğitimi alacak
YEREL HABERLER Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nden ‘işaret dili’ ...
Çal'da özel çocuklara özel spor eğitimi Çal'da “Mutlu Çarşamba” projesi ile özel çocuklar sporla buluştu
YEREL HABERLER Çal'da özel çocuklara özel spor eğitimi Çal'da “Mutlu ...
Denizli’de meyve fiyatları düştü sebze fiyatları arttı Tezgahlarda fiyatı en yüksek ürün kestane oldu Geçen yıl zam şampiyonu olan soğan ve patates 2 TL’den satılıyor Pazar fiyatları vatandaşları memnun etti
YEREL HABERLER Denizli’de meyve fiyatları düştü sebze fiyatları ...
Denizli’de intihar vakalarını önlemek için harekete geçildi Ruhsal problemler yaşayan kişilere daha hızlı ulaşılması için proje başlatıldı
YEREL HABERLER Denizli’de intihar vakalarını önlemek için harekete ...
PAÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Sergisi açılışlarına devam ediyor
YEREL HABERLER PAÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Sergisi açılışlarına devam ...
Denizlispor'da galibiyet primi 25'er bin TL
YEREL HABERLER Denizlispor'da galibiyet primi 25'er bin TL
Pamukkale Belediyesi vezneleri hafta sonu hizmet verecek
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi vezneleri hafta sonu hizmet ...
Market yangını 1 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Market yangını 1 saatte söndürüldü
Modanın nabzı Denizli'de attı
YEREL HABERLER Modanın nabzı Denizli'de attı
Denizli’de market yangını
YEREL HABERLER Denizli’de market yangını
Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
YEREL HABERLER Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
Denizli'de öğrenciler harçlıklarını biriktirdi, başkalarına umut oldu Harçlıklarını biriktiren öğrenciler ‘Başka Hayatlar da Var’ projesi ile PASVAK Aşevine teslim etti Öğrenci Fatma Sıla Demir: “Bir ayakkabım eksik olsa da olur” Veli Emine Küçüksözer: “Durumları bizden daha kötü olan birçok insan var” PASVAK Aşevi ihtiyaç sahibi bin 250 aileye sıcak yemek götürüyor Kaymakam Balcıoğlu: “Öğrencimiz ne israf eder ne hayatına isyan eder”
YEREL HABERLER Denizli'de öğrenciler harçlıklarını biriktirdi, ...
Denizli’de 2019’da 11 bin 521 gıda tesisinde 17 bin 160 denetim yapıldı
YEREL HABERLER Denizli’de 2019’da 11 bin 521 gıda tesisinde 17 bin ...
79 yaşındaki adam 11 ayda 72 kitap okudu Kitap Kafe projesi ile yüzlerce vatandaş kitap okuma alışkanlığı kazandı Pamukkale’de vatandaşlar Kitap Kafe’ye akın ediyor
YEREL HABERLER 79 yaşındaki adam 11 ayda 72 kitap okudu Kitap Kafe ...
Denizlispor Teknik Direktörü Özdilek: Puan istikrarını yakalamamız gerekiyor
YEREL HABERLER Denizlispor Teknik Direktörü Özdilek: Puan ...
Gençler belediye imkanlarıyla üniversiteye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Gençler belediye imkanlarıyla üniversiteye ...
Çocukları için yaptığı oyun parkına yıkım kararı verildi
YEREL HABERLER Çocukları için yaptığı oyun parkına yıkım kararı ...
Büyükşehirin 2020 yılı bütçesi 1 milyar 215 milyon
YEREL HABERLER Büyükşehirin 2020 yılı bütçesi 1 milyar 215 milyon
Mehmet Özdilek: “Rakibin zafiyet gösterdiği noktalardan yararlanacağız” Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Her maça tek tek bakacağız, her puana talibiz” “Oynanmadan hiçbir maçı kazanamıyorsunuz veya kaybetmiyorsunuz”
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: “Rakibin zafiyet gösterdiği ...
Denizlispor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına ...
Hugo Rodellaga: "Rekabeti çok yüksek bir ligde oynuyoruz" Denizlispor'un Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega: "Herhangi bir şekilde hocamıza karşı gelmek gibi bir amacımız yok" "Kulüpler benimle gol atabildiğim için sözleşme imzalarlar"
YEREL HABERLER Hugo Rodellaga: "Rekabeti çok yüksek bir ligde ...
ATV ile yaptığı kazada yaralandı, 1 gün sonra bulundu
YEREL HABERLER ATV ile yaptığı kazada yaralandı, 1 gün sonra bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, uçurumda donmak üzereyken bulundu Arı kovanlarına bakmaya giderken kaza geçiren vatandaşı AFAD ve jandarma ekipleri uçurumda yaralı buldu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu, uçurumda donmak üzereyken ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X