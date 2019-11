GEKA’dan Denizli ekonomisine can suyu olacak organizasyon GEKA, Körfez ve Arap ülkelerinden gelen 30 ithalatçı firma temsilcisini Denizlili paydaşlarıyla buluşturdu Körfez ve Arap ülkelerinden gelen heyetler Denizlili firma temsilcileri ile 300’e yakın ticari görüşme yaptı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘A Bridge Made of Home Textile’ organizasyonu ile Körfez ve Arap ülkelerinden gelen yaklaşık 30 ithalatçı firmanın temsilcisini Denizlili tekstil üreticileri ile bir araya getirdi. Etkinlikte yabancı ülke temsilcileri ile Denizli’den 40’a yakın tekstil firması temsilcisi arasında 300’e yakın ticari görüşme yapıldı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi işbirliği ile 2829 Kasım 2019 tarihlerinde Denizli tekstilinin KörfezArap ülkelerinde yeni pazarlarla iş bağlantıları sağlaması amacıyla ‘A Bridge Made of Home Textile’ adlı B2B (ikili iş görüşmesi) etkinliği düzenledi. DENİB ve DETGİS’in de katkı sağladığı B2B etkinliği bir otelde gerçekleştirildi. Suudi Arabistan, Yemen, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudan’dan gelen yaklaşık 30 ithalatçı firmanın temsilcisi Denizlili tekstil üreticileri ile buluşturuldu. Denizli’nin tekstil ve hazır giyim sektörünün artan pazar arayışına alternatif çözüm bulmak ve yeni ülkelerle, alıcılarla iş bağlantıları kurabilmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe yaklaşık 30 ithalatçı firma katıldı. İkili iş görüşmesi etkinliğinde Körfez, Arap ülkeleri ticaret heyeti yetkilileri, Denizli’den 40’a yakın tekstil firması temsilcisiyle eşleştirilerek 300’e yakın ticari görüşme yaptı.



“Denizli’nin tekstil sektöründeki potansiyeli etkin biçimde tanıtıldı”

Etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Körfez Arap Ülkeleri Temsilcisi Dr. Mustafa Göksu, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci’nin yanı sıra Denizli’de tekstil sektörüne yön veren iş dünyasının temsilcileri ile ekonomi alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Yabancı alım heyeti ile Denizli firmalarının eşleştirilmeleri konusunda DENİB destek verirken, Körfez ve Arap ülkeleri heyeti, etkinlik tarihinde DETGİS’in organize ettiği FashionWeek kapsamındaki defileye de katıldı. Etkinlikte Denizli’nin tekstil sektöründeki potansiyelinin etkin biçimde tanıtılması sağlandı.



“Yeni iş bağlantılarının yolunu açmayı hedefliyoruz”

İkili iş görüşmeleri sabah ve öğleden sonra yapılan oturumlar olarak gerçekleştirilirken verilen öğle arası yemeğinde açılış konuşmasını gerçekleştirilen GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli’nin tekstil ve hazır giyim sektörünün artan pazar arayışına alternatif çözüm bulmak ve yeni ülkelerle, alıcılarla iş bağlantıları kurabilmelerine katkı sağlamak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirtti. Akdoğan, “B2B etkinliğimizde Suudi Arabistan, Yemen, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudan gibi ülkelerden gelen 30 ithalatçı firmanın temsilcilerini Denizlili tekstil üreticileri ile buluşturarak yeni iş bağlantılarının yolunu açmayı hedeflemekteyiz. Yüksek imalat kapasitesi ve sanayi istihdamına sahip olan Denizli, Türkiye’nin ‘Anadolu Kaplanı’ olarak da adlandırılmaktadır. İlimiz söz konusu ismini, özellikle 1980’lerden sonra ivme kazanan tekstil üretiminde ülke ekonomisine yaptığı katkıyla edinmiştir. TİM’in 2018 verilerine göre Türkiye'de en fazla ihracat yapan 9’uncu il konumundaki Denizli’nin ihracatında tekstil ürünleri önemli bir paya sahiptir. Bugün Denizli’de üretilen havlu ve bornozlar dünyanın en seçkin otellerinde kullanılarak ve mağazalarda satışa sunularak kalitesini dünya çapında da kanıtlamıştır. Denizli’de tekstil sektörü yüksek istihdam hacmi ve oluşturduğu katma değer bakımından, ülkemizin ve bölgemizin geçmişi kadar geleceğine de katkı sunmaya devam edecektir” dedi.



“Türkiye sadece İstanbul ve Ankara’dan ibaret değil”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Körfez Arap Ülkeleri Temsilcisi Dr. Mustafa Göksu ise konuşmasında bu tür etkinliklerin ülke ve kent ekonomisine getirilerinden bahsederek özellikle yurt dışından gelen heyetlerin ticaret hacminin artmasında ki önemine vurgu yaptı Göksu, “bu heyetler çok önemli. Niye çok önemli? Ülkemizin tanıtımı için. Gitmediğin yer senin olmuyor, insanlar sizi yerinde görmedikçe sizi yakından tanıyamıyor. Dolayısıyla biz Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin arazideki personelleri yabancı ülke temsilcileri olarak kendi ülkelerimizde sorumlu olduğumuz ülkelerdeki bu tüccarları bu yatırımcılara Türkiye’nin sadece İstanbul ve Ankara’dan ibaret olmadığını Türkiye’nin her yerinde farklı güzel şeylerin üretildiğini göstermek için ihtisas alanlarına göre illere ziyaretler tertip ediyoruz. Denizli’ye ev tekstili satıcılarını, tüccarlarını ve yatırımcı adaylarını getirdik. İnşallah bu iki gün burada kalacaklar. Denizli insanının o sıcak yüzünü gördüklerinde eminim ki buranın havlusunu, bornozunu sevdikleri kadar insanını da sevecekler. Burada yalnız ticaret yapmaya gelen insan olarak değil inşallah ticaretle başlayıp yatırımla neticelendirmek istediğimiz Denizli’ye kalıcı tüccarlar ve yatırımcılar bırakmak istiyoruz” diye konuştu.



“5 yıl önce Türkiye’den bir tekstil ürünü aldım ve halen kullanıyorum”

Körfez Arap ülkelerini temsilen bir konuşma yapan Al Manarat Al Munira Ltd. Şirketinin CEO’su Saad Ali AlNajjar ise tekstil üzerine yeni bir işe başlamak istediklerini ve bu yüzden davet edildikleri etkinliğe katıldığını kaydetti. AlNajjar açıklamasında şunları söyledi:

“Suudi Arabistan’dan geldim. Türkiye’ye ilk defa 5 yıl önce geldim bu ikinci gelişim, aslında otel ve gayrimenkul branşlarında çalışıyorum. Yeni bir işe başlamak istiyorum tekstil üzerine. Daha önce bir çok ülkeye gittim ama Türk ürünleri gibi kaliteli ve ucuz hiç bulamadım. 5 yıl önce Türkiye’den bir tekstil ürünü aldım ve halen kullanıyorum. Çok kaliteli ve fiyatı çok uygun. Tekstil üzerine yeni bir işe başlayacağım alacağım tekstil ürünlerini Suudi Arabistan’a götüreceğim ve satacağım umarım zaman içinde ihracatı arttıracak.”



“Denizli 2 bin yıldır üreten ve ihracat yapan bir şehir”

Toplantıya katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci de Denizli’nin Türk ekonomisindeki yerinin önemine değinerek, “İnşallah bu tanışma vesilesiyle olan toplantı karşılıklı iş birliği ve yatırıma dönüşecektir. Çünkü Denizli’nin tarihsel kökenine baktığımızda, Denizli 2 bin yıldır üreten ve ihracat yapan bir şehir” dedi.

Etkinliğin ikinci günü B2B görüşmelerinin gidişatı kapsamında isteyen alım heyeti temsilcileri ilgilendikleri tekstil firmalarını ziyaret edecekler. Bunun yanında ticaret heyetine Denizli’nin tarihi, kültürel çeşitliliğini tanıtmak amacıyla şehir merkezi ve PamukkaleHierapolis’e tanıtım turu da düzenlenecek.

DENİZLİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:53

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.