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Bacağını kaybetmesine yol açan tomrukla, Türkiye Şampiyonu oldu

DHA

DENİZLİ'de, 5 yıl önce mevsimlik işçi olarak ormanda çalışırken üzerine tomruk düşen ve sol bacağını diz üzerinden kaybeden Hakan Dağ (33), çok sayıda madalya kazandığı yağlı güreş sporunu bırakmak zorunda kaldı. Hayata halterle tutunan Dağ, tomruklarla çalışarak Kocaeli'de yapılan Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 137 kilogram kaldırarak, Türkiye Şampiyonu oldu.

DENİZLİ'de, 5 yıl önce mevsimlik işçi olarak ormanda çalışırken üzerine tomruk düşen ve sol bacağını diz üzerinden kaybeden Hakan Dağ (33), çok sayıda madalya kazandığı yağlı güreş sporunu bırakmak zorunda kaldı. Hayata halterle tutunan Dağ, tomruklarla çalışarak Kocaeli'de yapılan Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 137 kilogram kaldırarak, Türkiye Şampiyonu oldu.
Acıpayam'daki bir ormanda mevsimlik işçi olarak çalışan yağlı güreş sporcusu Hakan Dağ'ın hayatı, 5 yıl önce geçirdiği iş kazasıyla tamamen değişti. Üzerine kamyondan tomruk düşen Dağ, sol bacağından ağır yaralandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dağ'ın parçalanan bacağı, diz üzerinden kesildi. Yaklaşık 1,5 yıl süren tedavinin ardından Dağ, protez bacakla hayatını devam ettirmeye başladı. Güreşte 15 madalyası bulunan Dağ, bacağını kaybettikten sonra çok sevdiği bu sporu bırakmak zorunda kaldı. Ormanda protez bacağıyla çalışmaya devam eden Dağ, güreş yapamayınca, hayata halter sporuyla tutundu.
ORMANDA KÜTÜKLERLE ANTRENMAN YAPTI
Bir yandan ormanda çalışırken, bir yandan kütükleri kaldırıp antrenman yapan Hakan Dağ, 2017 yılında ilk kez katıldığı Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türkiye 4'üncüsü oldu. Bu azmini gören Acıpayam ilçesinde spor salonu sahibi Uğur Tekin, halterde yüksek dereceler alması için Dağ'ı çalıştırmaya başladı. Dağ'ın salonunda ücretsiz antrenman yapmasına olanak sağlayan Tekin, onun antrenörü de oldu. 2018 yılında Konya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'na katılan Dağ, bu turnuvada Türkiye 3'üncüsü oldu. Yaşadığı ilçeye madalyayla dönen Dağ, azimle çalışmayı sürdürdü. Son olarak Kocaeli'de düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'na katılan Dağ, 137 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Dağ, eşiyle birlikte bodrum katta tek odalı bir evde yaşadığını, eşinin tekstil işçiliği yaptığını, kendisinin ise haftanın 3 günü ormana gidip yevmiye usulü çalıştığını söyledi. Protez bacağı nedeniyle iş bulamadığını kaydeden Dağ, yetkililerden düzenli bir iş talebinde bulundu.
HEDEFİ AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Türkiye şampiyonu olmanın gurur verici olduğunu ifade eden Dağ, "Bacağımı kaybettikten sonra başladığım halter sporunda 3 önemli derece elde ettim. En son Kocaeli'de 137 kilogram kaldırıp, Türkiye Şampiyonu oldum. Spor salonuna gitmediğim zamanlarda ormana gelip tomruklarla antrenman yaptım. Beni engelli durumuna düşüren tomruklardı, ben onlarla çalışarak şampiyon oldum. Tomruklarla çalışmak daha zor oluyor. Başarıya bu şekilde ulaştım. Hayata hiç küsmedim. Tek sıkıntım işsizlik. Bir işim olsa daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Hedefim, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türk bayrağını dalgalandırmak" diye konuştu.

DENİZLİ

29 Kasım 2019 Cuma

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