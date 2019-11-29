(ÖZEL) Olcay Şahan: Kendimi bulmak zaman aldı

Teksas'ta 50 bin kişi tahliye ediliyor

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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- SÜPER Lig'de Çaykur Rizespor galibiyetiyle nefes alan Yukatel Denizlispor'un sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği gurbetçi yıldız Olcay Şahan, kendisini bulmasının zaman aldığını ancak her hafta performansını yükselttiğini söyledi.

DENİZLİ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:25

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AKŞAM 17:53

YATSI 19:13

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