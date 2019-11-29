Denizli Fashion Week'te renkli final

DENİZLİ Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği'nce (DETGİS) bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Denizli Fashion Week (DFW) sona erdi. 5 markanın ürünlerinin tanıtıldığı gecenin finalinde sahneye çıkan şarkıcı Zeynep Mansur'a, manken Şebnem Schaefer eşlik etti.

DETGİS tarafından Nihat Zeybekci Kültür Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Denizli Fashion Week, sona erdi. Antalya merkezli 'EMY Ajans'ın kurucusu Eda Meltem Yılmaz tarafından organizasyonu gerçekleştirilen moda günlerinin kreatif direktörlüğünü, modacı Cihan Nacar yaptı.

Moda günlerinin son gün defilelerinde, 5 markanın mayo ve tekstil ürünleri tanıtıldı. Rengarenk mayo ve plaj ürünlerinin yanı sıra günlük tekstil ürünlerinin de tanıtıldığı gecede ışık ve lazer şov gerçekleştirildi. Gecenin finalinde podyuma çıkan şarkıcı Zeynep Mansur'a, manken Şebnem Schaefer eşlik etti. Antalya ve İstanbul'dan gelerek defileye çıkan mankenler de ikiliyi podyumda yalnız bırakmadı. Podyumda mankenlerle birlikte yürüyüp şarkılarını seslendiren Mansur, hayranlarına el sallayıp, teşekkür etti. Defileye katılmanın kendisi için unutulmayacak anı olacağını belirten Mansur, giydiği elbiseyi de çok beğendiğini söyledi.



DENİZLİ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:25

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