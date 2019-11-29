Denizli’nin Buldan Belediyesinde maaş krizi devam ediyor. Memurların bir aylık taşeronda ve belediye bünyesinde çalışan işçilerin ise 2,5 aylık maaşlarının ödenmediği öğrenilirken, kurumda örgütlü Belediyeİş Sendikası ise açıklama yapmaktan kaçındı.

Buldan Belediyesinde çalışan 46 kadrolu memur, işçi ile taşeron şirketlerde çalışan ve sayıları yaklaşık 130’u bulan çalışanların maaş krizleri devam ediyor. Çalışanların toplam alacaklarının ise 300 bin TL’nin üzerinde olduğu öğrenildi. Çalışanlara bu ay geriye dönük alacaklarına ilişkin bir aylık ödeme yapıldığı belirtildi. Belediyede görevli memurların 1 ay, diğer çalışanlarından ise 2,5 aylık maaşlarının içeride olduğu ve ödenmediği kaydedildi.

Konu ile ilgili bilgisine başvurulmak istenen Buldan Belediye başkan yardımcılarından Hamdi Taşdelen açıklama yapmazken, soruları yanıtsız bıraktı.

Maaşlarını alamadıkları için zor durumda olan çalışanlara örgütlü oldukları sendikada kayıtsız kalırken, konu ile ilgili Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediyeİş) Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman ile sendika genel merkezi açıklama yapmaktan kaçındı.

Çalışanların maaşlarının tamamının ne zaman ödeneceği ise belirsizliğini koruyor.

DENİZLİ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:25

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