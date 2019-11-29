Devrilen mikser sürücüsüne yardım etmek isterken canlarından oluyorlardı Ticari araç sürücüsü yol kenarında bekleyen araçları geç fark edince kaza meydana geldi Denizli’de trafik kazası: 5 yaralı

Denizli’de devrilen beton mikserinin sürücüsüne yardım etmek isteyen ve araçtaki harcı başka bir miksere nakletmek için duran araçlara ticari araç çarptı. Meydana gelen ilginç kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza ÇalÇivril ilçe karayolu Yokuşbaşı mevkisinde meydana geldi. İddialara göre, Yusuf Yalçın idaresindeki 20 GL 929 plakalı beton mikseri yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören Mine Damgacı 20 DC 087 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yardım etmek için yol kenarında durdu. Bu sırada devrilen araçtaki harcı aktarmak için bölgeye aynı firmaya ait Güner Yormaz’ın kullandığı 20 GE 396 plakalı bir başka beton mikseri çağrıldı. Aktarım yapılacağı esnada ise Adem Karhan idaresindeki 64 BB 747 plakalı ticari araç yol kenarında duran Damgacı’nın otomobili ile Yormaz’ın beton mikserine çarptı. Kaza sonrası çarpışmanın etkisi ile yol kenarında park halinde duran otomobil savrularak şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan Karhan, Damgacı, Yalçın, Yormaz ve ismi henüz tespit edilemeyen bir şahıs olmak üzere 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası araçlarda sıkışan bazı yaralılar ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olayın ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:53

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.