Google Geliştiricileri Pamukkale Üniversitesi'nde buluşacak Ege bölgesinin en büyük geliştirici konferanslarından biri olacak 'GDG DEVFEST Denizli 2019' başlıyor Denizli'de ilk defa gerçekleştirilecek olan etkinliğe bir birinden değerli konuşmacılar katılacak Google Geliştirici Grupları Denizli ekibi ile 'GDG DEVFEST 2019'da teknoloji severler ile buluşacak

Denizli Pamukkale Üniversitesi Yönetim Bilişim Topluluğu’nun düzenlediği GDG (Google Developer Groups / Google Geliştirici Grupları) DEVFEST Denizli 2019 için geri sayım başladı. Etkinliğe bir birinden değerli konuşmacıların ve katılımcıların bir araya geleceği etkinlikte Yazılım ve Teknoloji konuşulacak.

Google Geliştirici Grupları (Google Developer Groups) (GDG) Denizli ekibi ile Pamukkale Üniversitesi Yönetim Bilişim Topluluğu tarafından bu sene ilk kez düzenlenecek olan GDG DEVFEST Denizli 2019 etkinliği 30 Kasım Cumartesi günü Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yoğun katılımın beklendiği ve gün boyu sunumların yapılacağı DEVFEST Denizli 2019 etkinliğine bir birinden değerli konuşmacılar katılım sağlayacak.



“100 ülkeden 555 şehirde aktif görev yapan gönüllü üyeler DEVFEST ile organizasyon gerçekleştirilecek”

Denizli’de ilk defa gerçekleştirilecek olan ve Ege bölgesinin en büyük geliştirici konferanslarından biri olamaya aday olan GDG DEVFEST Denizli 2019 etkinliği ile meraklıları teknolojiye doyacak. 100 ülkeden 555 şehirde aktif olarak görev yapan ve dünyanın hemen her yerindeki gönüllü üyeleri ile ‘DEVFEST’ konferansları ve etkinlikler düzenleyerek, Google geliştirici ekosisteminin bir araya gelmesini sağlayan Google Geliştirici Grupları ilk defa Denizli’de bir organizasyon gerçekleştirecek.

Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezinde kapılarını teknoloji severlere açacak olan GDG DEVFEST Denizli’19, iki farklı salonda düzenlenen oturumlar ile çeşitli alanlardan 11 konuşmacı ile yeni nesil mobil ve web tabanlı teknolojiler, makine öğrenimi, veri bilimi ve girişimcilik gibi konularda konuşularak gerçekleştirilecek.

Gün boyu sürecek etkinlikte yer alacak konular ve konuşmacılar ise şöyle: "İlker Akansel Keynote/Google Geliştirici Ekosistemi, Sadi Evren Şeker Yapay Zekâ ve Veri Bilimi, Burak Vardal Hypercasual Mobil Oyun, Emrah Kozan UI/UX Design, Yasin Demirden Oyun Sektöründe Kariyer Yapmak, Hadi Tok Kotlin'e Geçiş ve Java ile Birlikte Kullanımı, İslam Alaybeyoğlu Dijital Çağda Girişimcilik, Daron Yöndem Mobil Uygulamalara Yapay Zekâ Hapı, Fatih Çiftçi Kariyer Yolunda İç Motivasyon Dinamikleri, Mehmet Karaköse Iot in the Google Cloud Platform / GCP Essentials Workshop, Yüksel Tolun Google Assistant ile Kendi Uygulamanızı Geliştirin / Assistant, Yüksel Tolun Google Developer Expert Google Assistant Kendi Uygulamalarınızı Geliştirin konuları üzerinde anlatım gerçekleştirilecek".

