Genç yaşında gençleri zehirlerken yakalandı 20 yaşındaki genç, eğlence mekanlarına uyuşturucu satarken yakalandı

Denizli’nin Tavas ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) eğlence mekanlarına düzenlediği operasyonda, 20 yaşındaki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas ilçesinde yaptığı denetimlerde bir şüpheliyi takibe aldı. Eğlence mekanlarına uyuşturucu sattığı belirlenen 20 yaşındaki İsmail T. suçüstü yakalandı. Aydın'ın Nazilli ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şüphelinin üzerinden 60 adet extacy hap çıktı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DENİZLİ
30 Kasım 2019 Cumartesi
- İMSAK 06:26
- GÜNEŞ 07:52
- ÖĞLE 12:57
- İKİNDİ 15:31
- AKŞAM 17:53
- YATSI 19:13