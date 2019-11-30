Denizli’de sonbahar yerini kış mevsimine bıraktı Sonbaharın son günleri Denizli’de fotoğraf karelerine yansıdı

Yurt genelinde havaların soğuması ile yağışlı havaların başlaması ile Denizli’de mevsim geçişi, bir birinden güzel kareler ile fotoğraflara yansıdı. Yapraklar dökülmesi ise adeta sonbaharın yerini kış mevsimine bırakmaya başladığının habercisi oldu.

Yurt genelinde havaların soğumasıyla birlikte yağışlı havalar etkisini arttırmaya başladı. Denizli'de de sonbahar mevsimi yerini kış mevsimine bırakmaya başladı. Mevsim geçişi ise bir birinden güzel manzaralar ortaya çıkardı. Dökülen yapraklar ile yeşil ve kahverenginin tüm tonları şehir merkezlerinde de fotoğraf karelerine yansıdı. Denizli kent merkezinde caddelerde ve sokaklarda gezen vatandaşların kalabalığı ile bir yanda dökülen rengarenk yapraklar ile şehrin güzelliği daha da arttı. Vatandaşların dinlenmek için oturduğu park ve bahçeler ise adeta yapraklarla kaplandı. Kent merkezinde bulunan ve şehrin simgesi olan Horoz heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirenler arkasında bulunan 1952 yılında yapılan Delikli Çınar Yeni Camii’nin güzel görünümü ile fotoğraflar adeta kartpostallık fotoğraf kareleri içeriyor.

DENİZLİ 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:53

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.