Art arda kaybolan yaşlı çift bulundu

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, arazide otlayan koyunlarını getirmek için ormanlık alana giren Meryem Altundağ'ın (75) sis nedeniyle kaybolmasının ardından, eşini aramak için ormanlık alana giden Ramazan Altundağ (77) da kayboldu. Jandarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından çifte ulaştı.

Kırsal Kavakalanı Mahallesi'nde yaşayan Meryem Altundağ, dün akşam, otlayan koyunlarını getirmek için ormanlık alana girdi. Altundağ, yoğun sis nedeniyle yolunu kaybetti. Cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle yardım isteyemeyen ve geri dönemeyen Altundağ'ın kocası Ramazan Altundağ, meraklanıp eşini aramaya çıktı. Ancak Ramazan Altundağ da sis nedeniyle yolunu şaşırıp, kayboldu. Çiftin arka arkaya kaybolması üzerine yakınları, AKUT'tan yardım istedi. Jandarma ve AKUT ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri, yaklaşık 3 saat sonra Ramazan Altundağ'a ulaştı. Meryem Altundağ ise, 9 saat sonra mahalleye 10 kilometre mesafede bulundu. Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kontrol için götürülen çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AKUT ekipleri tarafından bulunan koyunlar da çifte teslim edildi.



DENİZLİ 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:26

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