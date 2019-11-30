Denizli'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Adalet Parkı'ndan Yenişehir Mahallesi yönüne giden Çağrıhan Danışman (35) yönetimindeki 20 BV 894 plakalı otomobil, kavşakta, Bayramyeri1200 Evler seferini yapan Ayhan Işık Köse'nin kullandığı 20 BLD 59 plakalı belediye otobüsüyle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrulurken, belediye otobüsü yol kenarındaki direğe çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Ayhan Işık Köse, yolculardan Mustafa Demirkundak, Ahmet Çelik, Gamze Demirkundak, İsmail Kabakçı, Ömer Görkem Cankur, otomobilde ise Çağrıhan Danışman yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Servergazi Devlet ve Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Demirkundak'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



DENİZLİ 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:26

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