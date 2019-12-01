Denizli Pamukkale Üniversitesi Yönetim Bilişim Topluluğu’nun düzenlediği "GDG Google Developer Groups/Google Geliştirici Grupları, DEVFEST Denizli 2019" toplantısında yapay zeka ve dijital sesli asistanların
yaşamdaki yeri ile nasıl daha fazla geliştirileceği masaya yatırıldı.
Google Geliştirici Grupları (Google Developer GroupsGDG) Denizli ekibi ile Pamukkale Üniversitesi Yönetim Bilişim Topluluğu tarafından bu sene ilki düzenlenen GDG DEVFEST Denizli 2019, Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 500’e yakın kişinin katıldığı etkinlikte gün boyu sunumlar ve workshoplar yapıldı. Ege Bölgesi'nin en büyük geliştirici konferanslarından biri olamaya aday olan GDG DEVFEST Denizli 2019 etkinliğine 11 farklı alanda konuşmacı katıldı. Açılış konuşmasını yapan Google Geliştirici
DENİZLİ
01 Aralık 2019 Pazar
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