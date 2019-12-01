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Denizli’de vahşi depolamaya katı atık aktarma istasyonları ile son veriliyor Buldan ve Güney ...

İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan ve Güney ilçelerinde e vahşi depolamaya son vereceği Katı Atık Aktarma İstasyonu projesinde sona geldi. Proje ile birlikte iki ilçede toplanan günlük 50 ton atığın vahşi depolanmasına son verilecek.

Denizli’de vahşi depolamaya katı atık aktarma istasyonları ile son veriliyor Buldan ve Güney ilçelerinde günlük 50 ton evsel katı atığın nakil işlemi yapılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan ve Güney ilçelerinde e vahşi depolamaya son vereceği Katı Atık Aktarma İstasyonu projesinde sona geldi. Proje ile birlikte iki ilçede toplanan günlük 50 ton atığın vahşi depolanmasına son verilecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, BuldanGüney Katı Atık Aktarma İstasyonu projesinde sona geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapımında sona yaklaşılan tesiste Buldan ve Güney ilçelerinde toplanan günlük 50 ton evsel katı atığın nakil işlemleri gerçekleştirilecek. Yaklaşık olarak 7 bin metrekare büyüklüğündeki alana inşa edilen katı atık aktarma istasyonu ile iki ilçeden toplanan evsel katı atıklar küçük araçlardan büyük araçlara aktarılmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi'ne taşınacak. Proje ile birlikte ilçelerden tesise karışık olarak getirilecek evsel katı atıklar ve evsel nitelikli endüstriyel atıklar Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi bünyesinde düzenli depolama ile bertaraf edilecek. Atık piller geçici olarak depolanacak ve ambalaj atıkları ise ekonomiye geri kazandırılacak. Düzenli depolama sayesinde ilçede atıkların oluşturduğu riskler ise tamamen ortadan kalkacak.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sarayköy, Acıpayam, Serinhisar, Tavas, Kale ve Beyağaç ilçelerinde vahşi depolamaya son verdiklerini belirterek, hedeflerinin kentin tüm noktalarında düzenli katı atık depolama sistemine geçmek olduğunu söyledi. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak için ve sağlıklı, temiz bir kent için çalıştıklarını kaydeden Başkan Zolan, tesisin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diledi.

DENİZLİ

01 Aralık 2019 Pazar

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