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Denizli Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk yolunda Denizli Engelliler Spor Kulübü Kaptanı Ramazan ...

İHA

Ampute 1. Ligi 5. haftasında Denizli Engelliler Spor Kulübü evinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT'ı 31'lik skorla mağlup etti. Denizli kaptanı Ramazan Altuğ, "Bu ligin en iyi takımlarından birisiyiz. İnancımız çok iyi. Şampiyon olmak için çalışıyoruz" dedi.
Denizli KYK Biruni Futbol Sahası’nda oynanan Ampute 1.Ligi 5. hafta mücadelesinde Denizli Engelliler Spor Kulübü evinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT'ı 31 mağlup etti. Suat Onay'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı iki takımın karşılıklı golleri ile 11 bitirirken, ikinci yarıda ise Ferat Dağ ve Fatih Gültekin’in golleri ile Denizli Engelliler Spor Kulübü maçı 31 kazandı.
Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Denizli Engelliler Spor Kulübü takım kaptanı Ramazan Altuğ, öz güveni yüksek bir takım olduklarını ifade ederek, “Biz bu ligin iyi takımlarından bir tanesiyiz. Sahada futbolcu anlamında, kuruluş süresi anlamında, ligde ki tecrübesi anlamında bizden çok iyi bir takım vardı aslında sahada. Bizim inancımız çok iyi, biz inanıyoruz. Bugün biz ilk kez gol yedik ve ilk kez 10 öne geçtikten sonra 11 i yakaladı rakibimiz. Biz şimdiye kadar hiç gol yemediğimiz için bunu tecrübe ettik bugün. Golü yedikten sonra ne yapabileceğimizi gördük. Biz golü yedikten sonra da bu işin altından kalkabiliyoruz, bunu gördük. Biz geriye de düşsek ya da maç içerisinde 10 dan beraberliği de yakalasa rakibimiz, biz inanıyoruz, biliyoruz ki o maçı kazanabileceğiz. Çünkü biz her maçımıza inanarak çıkıyoruz. İyi konsantre oluyoruz, hafta içerisinde iyi çalışıyoruz. Sadece sahada oynayacağımız futbolu düşündük ve bugün 3 puanı almasını bildik. Biz öz güveni yüksek bir takımız” dedi.

“İnşallah şampiyon oluruz”
Altuğ hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Bizim oyuncularımız buraya gelirken, farklı maç sonuçlarını konuştuğumuzda söyledikleri bir tek şey vardı, ‘arkadaşlar kazanacağız.’ Bu inanç hepsinde var. 5. maçımızı Antalya ile oynadık. 5 maçta 1 gol yedik, İnşallah ileride ki maçları lig şampiyon olmak için çalışıyoruz. İnşallah şampiyon oluruz.”
Öte yandan, karşılaşma önümüzdeki hafta Trabzon’da deplasmanda oynayacakları Orta Hisar ile oynayacakları maç için hazırlıklara ara vermeden başlatan Denizli Engelliler Spor Kulübü, sıkı bir antrenman programına başladı. Antrenmanda özellikle taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. Antrenman yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

DENİZLİ

02 Aralık 2019 Pazartesi

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