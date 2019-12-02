Denizli’de son 45 yıllık değişimin haritası çıkarıldı 14 bin kilometrekarelik alanın hava fotoğrafları çekildi

1974, 2007 ve 2015 yılında çekilen hava fotoğraflarını adres.denizli.bel.tr ile entegre eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, çalışmaya 2019 yılını da ekleyerek kentin son 45 yılda geçirdiği değişimi gözler önüne serdi. Planlamadan, ulaşıma, çevre modellemesinden adres bilgi sistemine kadar hayatın birçok alanında kullanılabilen sistem Denizlililere büyük kolaylıklar sağlıyor.

Denizlililerin daha rahat ve konforlu bir yaşam sürmesi için hayata geçirdiği 23 ayrı teknolojik uygulama ile "Akıllı Şehir Uygulamaları" ödülü alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılında başlattığı Adres Bilgi Sistemi'ni yenileyerek hizmete sundu. Bu kapsamda 1974, 2007 ve 2015 yılında çekilen hava fotoğrafları ve uydu görüntülerini adres.denizli.bel.tr ile entegre eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, çalışmaya 2019 yılını da ekleyerek kentin son 45 yılda geçirdiği değişimi gözler önüne serdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırlarını kapsayacak şekilde 1/5000 ölçekli olarak yapılan harita yaklaşık 14 bin kilometrekarelik alanın yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları (ortofoto) kullanılarak hayata geçirildi.



Uydu görüntülerinden çok daha yüksek çözünürlükte

Uydu görüntülerinden çok daha yüksek çözünürlükte http://adres.denizli.bel.tr'de hizmete sunulan sistem Denizlililere birçok kolaylık sağlıyor. Yerleşim alanlarında bina envanterinin çıkartılması, şehir içi ulaşım ağı verisi, her türlü planlama, projelendirme ve konumsal uygulamalarda altlık olarak kullanılacak çalışma Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda halihazır harita üretebilmelerine de imkan sunacak. Güncellenen harita ayrıca mimarlık uygulamaları, şehir planlamaları, çevre modellenmesi gibi çalışmalarda da zaman ve maliyet açısından kazanç sağlayacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının uzun uğraşları sonucunda güncellenerek kentin son 45 yılını gözler önüne seren harita geçmiş ile bugünü karşılaştırarak Denizlililere farklı nostaljiler de yaşatıyor. Bunun yanında Üçgen Köprülü Kavşakları, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, Hal Köprülü Kavşağı, Sanayi Bağlantı Köprüsü ve Bozburun Köprülü Kavşağı gibi Denizli Büyükşehir Belediyesinin onlarca projesi devasa görüntüleri ile haritada dikkat çekiyor.



Otobüs hatlarından nöbetçi eczanelere, her şey bu haritada

Yenilenen sistem ile kent genelindeki adres bilgilerinin yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye otobüslerinin güzergah ve saatlerinden polis merkezlerine, ATM'lerden nöbetçi eczanelere kadar Denizli merkez ve tüm ilçelerdeki bir çok noktanın konumları görülebiliyor. Mobil cihazlardan girilerek konum bilgilerinin yer aldığı sistemde "Önemli Yer" başlığı altında eğitim kurumları, ibadethaneler, sağlık kurumları, kamu kurumları, kültürel tesisler, banka, otobüs durağı, konaklama yerleri, polis merkezleri, eczane gibi zaman zaman vatandaşların ihtiyacı olan birçok nokta konumlarıyla birlikte gösteriliyor.



“Türkiye'ye örnek bir çalışma”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, teknolojiyi yakından takip eden Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların rahat ve konforlu bir yaşam sürmesi için birçok akıllı uygulaması olduğunu söyledi. Bu kapsamda hayata geçirdikleri 23 ayrı akıllı uygulama ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Akıllı Şehir Uygulamaları" ödülü aldıklarını hatırlatan Başkan Osman Zolan, güncellenen Adres Bilgi Sistemi'nin Türkiye'ye örnek bir çalışma olduğunu kaydetti. Denizlililerin ulaşmak istedikleri otobüs hatlarından nöbetçi eczanelere polis merkezinden ATM'lere kadar ihtiyaç olacak onlarca adrese sistem sayesinde kolayca ulaşıldığını ifade eden Başkan Osman Zolan, yenilenen görüntülerin ulaşımdan haritacılığa, çevre düzenlemesinden planlamaya kadar birçok projeye de altlık olacağını vurguladı. Yenilenen haritanın uydu görüntülerinden çok daha yüksek çözünürlükte olduğuna işaret eden Başkan Zolan, projeye emek veren herkese teşekkür etti.

DENİZLİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.