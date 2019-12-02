Otizmli çocuklar sanat ve müzik atölyeleri ile hayata tutunuyor DOD’un ‘Hayat Birlikte Güzel’ projesi devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otizmli çocuklar sanat ve müzik atölyeleri ile hayata tutunuyor DOD’un ‘Hayat Birlikte Güzel’ ...

İHA

Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen MikroFon hibe programı tarafından desteklenen Denizli Otizm Derneği'nin (DOD) 'Hayat Birlikte Güzel' projesi kapsamında düzenlenen müzik ve sanat atölyeleri büyük ilgi görüyor. Atölyelerde otizmli çocukların normal gelişim gösteren akranlarıyla bir arada kendilerini ifade etmeleri için olanak sağlıyor.

Otizmli çocuklar sanat ve müzik atölyeleri ile hayata tutunuyor DOD’un ‘Hayat Birlikte Güzel’ projesi devam ediyor

Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen MikroFon hibe programı tarafından desteklenen Denizli Otizm Derneği’nin (DOD) ‘Hayat Birlikte Güzel’ projesi kapsamında düzenlenen müzik ve sanat atölyeleri büyük ilgi görüyor. Atölyelerde otizmli çocukların normal gelişim gösteren akranlarıyla bir arada kendilerini ifade etmeleri için olanak sağlıyor.
Avrupa Birliği tarafından desteklenen küçük hibe desteği ile çocukların sivil topluma katılımını sağlamayı hedefleyen Çocuklar İçin MikroFon Programı’na seçilen Denizli Otizm Derneği’nin (DOD), Hayat Birlikte Güzel isimli projesi kapsamında sanat ve müzik atölyeleri çalışmaları devam ediyor.
Uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen atölyelerin çocuklar açısından çok önemli bir fırsat olduğunu belirten DOD Eğitim Koordinatörü Burcu Bilik, “Projemiz temmuz ayında başladı. Yaz kulübümüzün sona ermesinin ardından da atölyelerimiz dernek binamızda devam etti. Atölyelere katılan otizmli çocuk ailelerine aile danışmanlığı desteği de sunuyoruz” dedi.

Projeye üniversite ve lise öğrencileri de destek veriyor
Cuma günleri yapılan müzik atölyesi çalışması ise Binnaz Sönmez Dursun tarafından düzenleniyor. Müzik bölümü mezunu olan ve alternatif müzik eğitimi çalışmaları yapan Dursun, otizmli çocukların ve akranlarının kendilerini müzik ve dans yoluyla ifade etmelerini sağlamaya yönelik etkinlikler gerçekleştiriyor.
Hafta sonları ise sanat atölyesi Gülpempe Yakın tarafından düzenleniyor. Bu atölyede ise Yakın, kullandığı değişik yöntemlerle çocukların kendilerini sanat yoluyla ifade etmelerini ve iletişim becerilerini artırmayı hedefleniyor.
Atölyelere, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin yanı sıra meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencisi gönüllüler de destek veriyor.

DENİZLİ

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor’da üst üste alınan galibiyetler ile kötü gidişe 'dur' denildi Horoz 2 haftalık galibiyet serisi yakaladı
YEREL HABERLER Denizlispor’da üst üste alınan galibiyetler ile kötü ...
DENİB üyesi şirketler kasım ayında 221 milyon dolarlık ihracat yaptı Denizli’nin 270 milyon dolarlık ihracatının 221 milyon dolarını DENİB üyesi şirketler yaptı
YEREL HABERLER DENİB üyesi şirketler kasım ayında 221 milyon ...
Denizli’de son 45 yıllık değişimin haritası çıkarıldı 14 bin kilometrekarelik alanın hava fotoğrafları çekildi
YEREL HABERLER Denizli’de son 45 yıllık değişimin haritası ...
PAÜ Bekilli MYO öğrencileri “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” dedi
YEREL HABERLER PAÜ Bekilli MYO öğrencileri “Kadına Yönelik Şiddete ...
Denizlispor gaza bastı
YEREL HABERLER Denizlispor gaza bastı
Denizli Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk yolunda Denizli Engelliler Spor Kulübü Kaptanı Ramazan Altuğ: "Şampiyon olmak için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Denizli Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk ...
Buldan stadının hali içler acısı Buldan Belediyespor taraftarları tribünün içler acısı durumundan şikayetçi
YEREL HABERLER Buldan stadının hali içler acısı Buldan Belediyespor ...
Denizli havlusuna Londra'da tam not
YEREL HABERLER Denizli havlusuna Londra'da tam not
Oto lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu yaşanıyor Oto lastikçi Beycan: “Dört tane lastiğin bedeli bir ceza bedeli ile birebir aynı fiyatta” Denizli’de kış lastiği taktırmak için sürücüler sıraya girdi Kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu Sanayide bulunan oto lastikçi servislerinde yoğunluk arttı
YEREL HABERLER Oto lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu yaşanıyor Oto ...
Denizli’de vahşi depolamaya katı atık aktarma istasyonları ile son veriliyor Buldan ve Güney ilçelerinde günlük 50 ton evsel katı atığın nakil işlemi yapılacak
YEREL HABERLER Denizli’de vahşi depolamaya katı atık aktarma ...
Dijital sesli asistanların hayatın her alanında olması bekleniyor Yapay zeka ve dijital asistan Denizli’de masaya yatırıldı Uzmanlar, yaklaşık 5 yıl içinde dijital sesli asistanların hayatta daha fazla kullanılacağını belirtti
YEREL HABERLER Dijital sesli asistanların hayatın her alanında ...
Domuz sürüsüne çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı Domuz sürüsüne çarpan otomobil kontrolden çıkıp şarampole girdi
YEREL HABERLER Domuz sürüsüne çarpan otomobilde 4 kişi ...
Minibüs şoförü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı İki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs şoförü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince ...
Denizli'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ...
Kaybolan yaşlı kadını 30 kişilik arama, kurtarma ekibi buldu İHH’nın da yer aldığı ekipler 6 saatte yaşlı kadına ulaştı
YEREL HABERLER Kaybolan yaşlı kadını 30 kişilik arama, kurtarma ...
Otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı Kazada otobüsün dolu olmaması olası faciayı önledi Çarpışmanın etkisi ile savrulan otobüs elektrik direğine çarparak durabildi
YEREL HABERLER Otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi ...
Eğlence mekanında uyuşturucu satışına 1 tutuklama
YEREL HABERLER Eğlence mekanında uyuşturucu satışına 1 tutuklama
Art arda kaybolan yaşlı çift bulundu
YEREL HABERLER Art arda kaybolan yaşlı çift bulundu
Çift sürerken devrilen traktörün altında kaldı
YEREL HABERLER Çift sürerken devrilen traktörün altında kaldı
Denizli’de sonbahar yerini kış mevsimine bıraktı Sonbaharın son günleri Denizli’de fotoğraf karelerine yansıdı
YEREL HABERLER Denizli’de sonbahar yerini kış mevsimine ...
Büyükşehir 3 bin öğrenciye aylık yüz TL eğitim yardımı yapacak
YEREL HABERLER Büyükşehir 3 bin öğrenciye aylık yüz TL eğitim ...
Kaybolan yaşlı çift 6 saatin sonunda bulundu Sisli havada hayvanlarını aramak isterken kaybolan çifti jandarma buldu
YEREL HABERLER Kaybolan yaşlı çift 6 saatin sonunda bulundu Sisli ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X