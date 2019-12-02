Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

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DENİZLİ'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 30 Kasım'da şehir merkezinde belirlenen adreslere polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullananların da olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital veriler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



DENİZLİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:28

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