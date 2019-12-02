Denizli’deki uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama

Denizli’de narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 35 kişiden 19’u tutuklandı. Operasyonlarda, 2 kilo 114 gram esrar ile birlikte değişik türlerde uyuşturucular ve silahlarda ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar 25 Kasım1 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yapıldı. Yürütülen çalışmalar sonucu değişik kentlerden Denizli’ye uyuşturucu sevk edileceği ve satılacağı yönünde bilgi alan ekipler harekete geçerek farklı tarihlerde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan adliyeye sevk edilen 19 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca

1 kilo 81 gram skunk, 697,4 gram metamfetamin, 2 kilo 114 gram esrar, 99,74 gram, 11 kök esrar, 24 adet sentetik ecza hap, 23 gram eroin, 18 adet ecstasy hap, 5 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait mermiler, 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

DENİZLİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:28

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