Köpek çiftliğine ceset gömülmesiyle ilgili soruşturmada şüpheliler sorgulanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Köpek çiftliğine ceset gömülmesiyle ilgili soruşturmada şüpheliler sorgulanıyor

DHA

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tabancayla öldürdüğü Sercan Yıldırım'ın (23) cesedini köpek çiftliğine gömmek isterken, yakalanan acil tıp teknisyeni Hamza D. (27) ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor. Sosyal medyadan yasaklı köpek türlerinden pitbull satışı yaptığı öne sürülen Hamza D.'ye ait çiftlikteki 2 pitbull'a ise el koyulduğu belirtildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tabancayla öldürdüğü Sercan Yıldırım'ın (23) cesedini köpek çiftliğine gömmek isterken, yakalanan acil tıp teknisyeni Hamza D. (27) ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor. Sosyal medyadan yasaklı köpek türlerinden pitbull satışı yaptığı öne sürülen Hamza D.'ye ait çiftlikteki 2 pitbull'a ise el koyulduğu belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 17.00 sıralarında, Zümrüt Mahallesi Turgut Pınarı mevkisindeki köpek çiftliğinde, öldürülen kişinin gömüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Köpek çiftliğine baskın düzenleyen polis ekipleri, bahçede bulunan cesedi çukur açıp, gömmeye çalıştığı ileri sürülen acil tıp teknisyeni Hamza D.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede cesedin, Sercan Yıldırım'a ait olduğu ve tabancayla göğsünden vurulduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 2 kişiyi daha gözaltına aldı; 1 kişinin ise arandığı belirtildi. Sercan Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelilere ait olay yerindeki 2 otomobil, incelenmek üzere çekiciyle emniyet bahçesine götürüldü. İddiaya göre, gözaltına alınan şüphelilerle cumartesi gecesi köpek çiftliğinde alkol almak için buluşan Sercan Yıldırım'ın, bu sırada bilinmeyen nedenle aralarında çıkan tartışmada Hamza D. tarafından tabancayla öldürüldüğü ileri sürüldü. Emniyete götürülen 3 kişinin sorgusuna devam edildiği belirtildi. 
2 PİTBULL'A EL KOYULDU
Olay yeri olan köpek çiftliğinde polis ekiplerince yapılan aramada ise 4 tabanca, 1 tüfek ve mermiler ile yasaklı 2 pitbull cinsi köpeğin bulunduğu öğrenildi. Hamza D.'nin, pitbull cinsi köpekleri sosyal medya üzerinden sattığı iddia edildi. Çiftlikteki pitbull cinsi 2 köpeğe el koyuldu. Hayvanlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA 
Öte yandan konuyla ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, halıya sarılı cesedin gömüleceği ihbarıyla çalışmaların başlatıldığı belirtilip, "Olay nedeniyle üç kişi yakalanarak gözaltına alınmış, bir kişinin ise aranmasına devam edilmektedir. Soruşturma halen devam etmektedir" denildi. 

DENİZLİ

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oto kiralama dükkanında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Oto kiralama dükkanında silahlı kavga: 1'i ağır 3 ...
Denizli’de 15 Temmuz sonrası 12 bin 272 FETÖ soruşturması açıldı
YEREL HABERLER Denizli’de 15 Temmuz sonrası 12 bin 272 FETÖ ...
Denizlispor'da Kerem Can kadro dışı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Kerem Can kadro dışı
Silahlı çatışmada vurulan baba hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Silahlı çatışmada vurulan baba hayatını kaybetti
Yürüme engelli genç, yamaç paraşütüyle uçtu
YEREL HABERLER Yürüme engelli genç, yamaç paraşütüyle uçtu
(Özel) Denizli’den çıkan oyun Amerika’nın en çok oynanan oyunları arasına girdi Denizli’de düzenlenen Google Geliştirici Grupları Etkinliğinde gelecek nesil oyun sektörü konuşuldu GDG Denizli 2019 DEVFEST etkinliği katılımcıları ve konuşmacıları ile damga vurdu
YEREL HABERLER (Özel) Denizli’den çıkan oyun Amerika’nın en çok ...
Ambulansın önünü kesip, çatışmada vurulan arkadaşını bindirdi Denizli’de yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı Oto kiralama dükkanında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi tabanca ile vuruldu
YEREL HABERLER Ambulansın önünü kesip, çatışmada vurulan arkadaşını ...
Jandarmadan silah tacirlerine darbe: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan silah tacirlerine darbe: 3 gözaltı
Jandarma baskın yaptığı yerlerde cephanelik ele geçirdi Operasyon yapılan ev ve iş yerlerinden yüzlerce silah ve binlerce mermi ele geçirildi Jandarmadan 4 aylık takip sonrası silah kaçakçılarına darbe
YEREL HABERLER Jandarma baskın yaptığı yerlerde cephanelik ele ...
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi yine vergi rekortmeni Denizli’de, sağlık sektöründe Cerrahi Hastanesi vergi rekortmeni oldu
YEREL HABERLER Özel Denizli Cerrahi Hastanesi yine vergi ...
Öldürdüğü şahsı köpek çiftliğine gömmeye çalışırken yakalandı Cinayeti 155 ‘Polis İmdat Hattı’na gelen ihbar ortaya çıkardı Katil zanlısı cinayetin tabancasının yanlışla ateş alması sonucu işlendiğini söyledi
YEREL HABERLER Öldürdüğü şahsı köpek çiftliğine gömmeye çalışırken ...
Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı
YEREL HABERLER Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek ...
Uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
DHKP-C üyeliğinden aranan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER DHKP-C üyeliğinden aranan kişi tutuklandı
Denizli’deki uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli’deki uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama
Denizli’deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli’deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
DHKP-C şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER DHKP-C şüphelisi tutuklandı
Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Büyükbaş hayvanların ayak ve tırnak bakımları böyle yapılıyor Buldan’da ‘tırnak kesim tramvayı’ hizmete girdi
YEREL HABERLER Büyükbaş hayvanların ayak ve tırnak bakımları böyle ...
Otizmli çocuklar sanat ve müzik atölyeleri ile hayata tutunuyor DOD’un ‘Hayat Birlikte Güzel’ projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Otizmli çocuklar sanat ve müzik atölyeleri ile hayata ...
Denizlispor’da üst üste alınan galibiyetler ile kötü gidişe 'dur' denildi Horoz 2 haftalık galibiyet serisi yakaladı
YEREL HABERLER Denizlispor’da üst üste alınan galibiyetler ile kötü ...
DENİB üyesi şirketler kasım ayında 221 milyon dolarlık ihracat yaptı Denizli’nin 270 milyon dolarlık ihracatının 221 milyon dolarını DENİB üyesi şirketler yaptı
YEREL HABERLER DENİB üyesi şirketler kasım ayında 221 milyon ...
Denizli’de son 45 yıllık değişimin haritası çıkarıldı 14 bin kilometrekarelik alanın hava fotoğrafları çekildi
YEREL HABERLER Denizli’de son 45 yıllık değişimin haritası ...
PAÜ Bekilli MYO öğrencileri “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” dedi
YEREL HABERLER PAÜ Bekilli MYO öğrencileri “Kadına Yönelik Şiddete ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X