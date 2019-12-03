(Özel) Devasa kayalar mahallenin üzerine yuvarlandı Taş ocağında dinamitle patlatma yapıldı kopan devasa kaya futbol sahasına yuvarlandı Tonlarca ağırlığındaki kayanın koptuğu patlama amatör kamerada Tonlarca ağırlığındaki kaya mahalleye yuvarlandı halk deprem oldu sandı

Hem sağanak hem kar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’nin Honaz ilçesinde bir taş ocağında dinamitle yapılan kontrollü patlatma sonrası kopan tonlarca ağırlığındaki devasa kaya parçası mahallenin futbol sahasına yuvarlandı. Kayanın düştüğü yerde o esnada kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

DENİZLİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.