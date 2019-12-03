Jandarma baskınında 10 metre yükseklikteki balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı JASAT timi 18 ayrı farklı olaydan yakalanma kararı bulunan 2 şahsı yakaladı

Denizli’de 18 ayrı suçtan aranan 2 şahıs Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi tarafından yakalandı. Şahıslardan biri saklandıkları evde yaklaşık 10 metre yükseklikteki balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı.

İddialara göre, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar’da, karıştıkları 18 ayrı farklı olaydan yakalanma kararları bulunan firari şüpheliler Seydo B. ve Ahmet D. isimli şahısların peşine düşen JASAT Timi, zanlıların Honaz ilçesinde olduğu bilgisini aldı. Ardından operasyon yapan ekipler, şüphelilerin saklandıkları eve baskın yaptı. Baskın esnasında şüphelilerden biri yaklaşık 10 metre yükseklikteki balkondan atlayarak kaçmak istedi ama jandarma ekipleri buna izin vermeyerek şahsı yakalamayı başardı. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DENİZLİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:28

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