PAÜ’de kültür varlıklarının nasıl korunacağı ve restorasyon masaya yatırıldı

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) lisans eğitimine yeni başlayan Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Koruma ve Onarım Bölümü öğrencilerine yönelik PAÜ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Topluluğu tarafından ‘Sualtı Çevre Koşullarının İNSutu Korumaya Etkisi ve Restorasyon Projelerinde Süreç Yönetimi’ başlıklı konferanslar verildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferanslara Fen Edebiyat Fakültesinden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Araştırma Görevlisi Hiranur Gültekin’in konuşmacı olarak davet edildiği konferansta sualtı alanında çalışanlar için restorasyon ve konservasyon aşamalarında ortak çalışmaların önemine dair bilgiler verildi.



Restorasyonun yasal süreçleri anlatıldı

Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Topluluğunun öncülüğünde gerçekleştirilen bir diğer konferansın konusu ise: ‘Restorasyon Projelerinde Süreç Yönetimi’ oldu.

Yüksek Mimar Betül Aydın Cura’nın konuşmacı olduğu konferansın temel amacının Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü öğrencileri ile Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin alanlarında gelişim sağlaması, aynı zamanda mimari restorasyonun yasal süreçleri hakkında bilgi edinerek gelecek dönemlerde çalışmak istedikleri alanları bilinçli olarak seçmelerinin sağlanması olduğu ifade edildi.



“Seçtiğiniz bir alanda uzmanlaşmanızı öneririm”

Ülkemizde tescilli taşınmaz kültür varlıklarının mevcut durumunun belgelenmesi ve restorasyon projesinin hazırlanabilmesi sürecinin aşamalarını anlatan konuşmacı Cura, hatalı restorasyonun sebepleri ve yasal prosedürdeki eksiklikler üzerine tartışma ve sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından bu alanda çalışmak isteyen öğrencilere yönelik olarak, “Değerli kültür varlıklarımızı gelecek nesillere aktarabilmemiz için koruma alanındaki eğitim programlarına oldukça ihtiyacımız var. Bu programda eğitim gören siz değerli arkadaşlara seçtiğiniz bir alanda uzmanlaşmanızı öneririm bu taşınabilir kültür varlığı olabilir, taşınmaz kültür varlığı olabilir. Restorasyon çok geniş ve kapsamlı bir alan her alanda uzman olamayız” dedi.

DENİZLİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:28

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