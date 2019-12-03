Denizli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel "Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi Engelli bireylerden oluşan Mehteran takımı gösterisiyle vatandaşları büyüledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Denizli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel "Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi Engelli ...

İHA

Denizli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, engelli bireylerden oluşan mehteran takımı çaldığı marşlar eşliğinde "Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.

Denizli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel "Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi Engelli bireylerden oluşan Mehteran takımı gösterisiyle vatandaşları büyüledi

Denizli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, engelli bireylerden oluşan mehteran takımı çaldığı marşlar eşliğinde “Farkındalık Yürüyüşü” düzenlendi.
Denizli Valiliği önünde düzenlenen programda konuşmaların ardından, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar bando eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe vatandaşlar ve protokolde katılım sağladı. Burada konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Engellilerimiz için, çocuklarımız için ne kadar fedakarlık yapılsa ne kadar imkan sunulsa azdır. Bugün onları daha iyi anlamak, daha iyi hissetmek için bizler onlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Spor yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi
Konuşmaların ardından özel eğitim gören engellilerin oluşturduğu mehteran takımı tarafından marşlar çalındı. Program devam ederken gün boyunca büyükşehir belediyesinin önünde bulunan dev ekranda ise Avrupa, Türkiye ve Denizli’de spor kategorilerinde ödül alan engelli bireylerin fotoğrafları slayt şeklinde sunuldu.

"Biz her gün özeliz"
Doğuştan sol eli olmayan ve biyonik protez kullanan 12 yaşındaki Nuriye Gürel, duygularını şöyle anlattı:
“Bugün çok heyecanlıyım, ama her gün engelliler günü tek bugün değil, her gün biz özeliz bu engeli siz oluşturuyorsunuz, bu engeli siz kıracaksınız."
Program çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.

DENİZLİ

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü
YEREL HABERLER Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü
Halk otobüsü şoförleri kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Halk otobüsü şoförleri kan bağışında bulundu
Öğrenciler görme engellerinin yaşadıkları zorlukları test etti
YEREL HABERLER Öğrenciler görme engellerinin yaşadıkları zorlukları ...
PAÜ’de kültür varlıklarının nasıl korunacağı ve restorasyon masaya yatırıldı
YEREL HABERLER PAÜ’de kültür varlıklarının nasıl korunacağı ve ...
Oto kiralama dükkanında silahlı kavga; baba öldü, oğlu ve 1 kişi yaralı - Yeniden
YEREL HABERLER Oto kiralama dükkanında silahlı kavga; baba öldü, ...
Oto kiralama dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Oto kiralama dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 2 ...
Jandarma baskınında 10 metre yükseklikteki balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı JASAT timi 18 ayrı farklı olaydan yakalanma kararı bulunan 2 şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma baskınında 10 metre yükseklikteki balkondan ...
(Özel) Devasa kayalar mahallenin üzerine yuvarlandı Taş ocağında dinamitle patlatma yapıldı kopan devasa kaya futbol sahasına yuvarlandı Tonlarca ağırlığındaki kayanın koptuğu patlama amatör kamerada Tonlarca ağırlığındaki kaya mahalleye yuvarlandı halk deprem oldu sandı
YEREL HABERLER (Özel) Devasa kayalar mahallenin üzerine ...
Denizlispor’da kadro dışı bırakılan Keremcan Akyüz’den açıklama Yeşil-siyahlı oyuncu Keremcan Akyüz antrenman ve maça çıkmayacak Keremcan Akyüz: "Mehmet Özdilek’in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldım"
YEREL HABERLER Denizlispor’da kadro dışı bırakılan Keremcan ...
Köpek çiftliğine ceset gömülmesiyle ilgili soruşturmada şüpheliler sorgulanıyor
YEREL HABERLER Köpek çiftliğine ceset gömülmesiyle ilgili ...
Oto kiralama dükkanında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Oto kiralama dükkanında silahlı kavga: 1'i ağır 3 ...
Denizli’de 15 Temmuz sonrası 12 bin 272 FETÖ soruşturması açıldı
YEREL HABERLER Denizli’de 15 Temmuz sonrası 12 bin 272 FETÖ ...
Denizlispor'da Kerem Can kadro dışı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Kerem Can kadro dışı
Silahlı çatışmada vurulan baba hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Silahlı çatışmada vurulan baba hayatını kaybetti
Yürüme engelli genç, yamaç paraşütüyle uçtu
YEREL HABERLER Yürüme engelli genç, yamaç paraşütüyle uçtu
(Özel) Denizli’den çıkan oyun Amerika’nın en çok oynanan oyunları arasına girdi Denizli’de düzenlenen Google Geliştirici Grupları Etkinliğinde gelecek nesil oyun sektörü konuşuldu GDG Denizli 2019 DEVFEST etkinliği katılımcıları ve konuşmacıları ile damga vurdu
YEREL HABERLER (Özel) Denizli’den çıkan oyun Amerika’nın en çok ...
Ambulansın önünü kesip, çatışmada vurulan arkadaşını bindirdi Denizli’de yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı Oto kiralama dükkanında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi tabanca ile vuruldu
YEREL HABERLER Ambulansın önünü kesip, çatışmada vurulan arkadaşını ...
Jandarmadan silah tacirlerine darbe: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan silah tacirlerine darbe: 3 gözaltı
Jandarma baskın yaptığı yerlerde cephanelik ele geçirdi Operasyon yapılan ev ve iş yerlerinden yüzlerce silah ve binlerce mermi ele geçirildi Jandarmadan 4 aylık takip sonrası silah kaçakçılarına darbe
YEREL HABERLER Jandarma baskın yaptığı yerlerde cephanelik ele ...
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi yine vergi rekortmeni Denizli’de, sağlık sektöründe Cerrahi Hastanesi vergi rekortmeni oldu
YEREL HABERLER Özel Denizli Cerrahi Hastanesi yine vergi ...
Öldürdüğü şahsı köpek çiftliğine gömmeye çalışırken yakalandı Cinayeti 155 ‘Polis İmdat Hattı’na gelen ihbar ortaya çıkardı Katil zanlısı cinayetin tabancasının yanlışla ateş alması sonucu işlendiğini söyledi
YEREL HABERLER Öldürdüğü şahsı köpek çiftliğine gömmeye çalışırken ...
Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı
YEREL HABERLER Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek ...
Uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
DHKP-C üyeliğinden aranan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER DHKP-C üyeliğinden aranan kişi tutuklandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X