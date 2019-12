Denizli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel "Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi Engelli bireylerden oluşan Mehteran takımı gösterisiyle vatandaşları büyüledi

Denizli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, engelli bireylerden oluşan mehteran takımı çaldığı marşlar eşliğinde “Farkındalık Yürüyüşü” düzenlendi.

Denizli Valiliği önünde düzenlenen programda konuşmaların ardından, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar bando eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe vatandaşlar ve protokolde katılım sağladı. Burada konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Engellilerimiz için, çocuklarımız için ne kadar fedakarlık yapılsa ne kadar imkan sunulsa azdır. Bugün onları daha iyi anlamak, daha iyi hissetmek için bizler onlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Spor yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi

Konuşmaların ardından özel eğitim gören engellilerin oluşturduğu mehteran takımı tarafından marşlar çalındı. Program devam ederken gün boyunca büyükşehir belediyesinin önünde bulunan dev ekranda ise Avrupa, Türkiye ve Denizli’de spor kategorilerinde ödül alan engelli bireylerin fotoğrafları slayt şeklinde sunuldu.



"Biz her gün özeliz"

Doğuştan sol eli olmayan ve biyonik protez kullanan 12 yaşındaki Nuriye Gürel, duygularını şöyle anlattı:

“Bugün çok heyecanlıyım, ama her gün engelliler günü tek bugün değil, her gün biz özeliz bu engeli siz oluşturuyorsunuz, bu engeli siz kıracaksınız."

Program çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.

DENİZLİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.