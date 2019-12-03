Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı 

Hem sağanak hem kar!

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Dokuzkavaklar Mahallesi, Zeybek Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Denizli yönünden Afyonkarahisar istikametine giden Şerif K. yönetimindeki 20 U 7227 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Murat Ç. yönetimindeki 20 V 3253 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar orta refüjdeki bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek durabildi. Kazada sürücüler Şerif K. ile Murat Ç. ve otomobilde bulunan Mustafa Ali D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Murat Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



DENİZLİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:28

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