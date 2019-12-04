AMATEM ve TRSM tedavi gören hastalar voleybol maçında karşı karşıya geldi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Denizli Devlet, Servergazi Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri’nde tedavi gören TRSM ve AMATEM hastaları arasında 2. geleneksel voleybol turnuvası düzenlendi.

Denizli’de Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde (TRSM) tedavi gören hastaların sosyalleşmesi, toplum içinde yaşamaya uyum sağlaması ve iletişim becerilerinin arttırılmasına yönelik yapılan rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Denizli Devlet Hastanesi AMATEM ve TRSM, Servergazi Devlet Hastanesi TRSM ve Pamukkale Üniversitesi AMATEM takımları katıldı. 3 set üzerinden oynanan maçlarda Servergazi TRSM Pamukkale Üniversitesi AMATEM takımıyla, Denizli Devlet Hastanesi TRSM de yine aynı hastaneden AMATEM takımıyla eşleşti. Çekişmeli geçen maçlar sonunda AMATEM takımları rakiplerini eleyerek finale yükseldi. Final maçı öncesinde Denizli Devlet Hastanesi TRSM danışanlarından oluşan grup Halk Oyunları eşliğinde dans gösterisi yaptı. Gösteriden sonra şampiyonluk maçına geçildi. AMATEM takımları arasında oynanan maçı Pamukkale Üniversitesi AMATEM takımı galip gelerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvaya katılan takımlara madalya ve kupalarını Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İbrahim Emreoğlu, Destek Hizmetleri Başkanı Yavuz Tosun, Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Genç verdi.

DENİZLİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

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