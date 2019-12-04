Denizlispor kupada tur peşinde

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Denizlispor deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Yarın oynanacak maçın son antrenmanı yapılırken, yeşilsiyahlılarda kupa maçı kadrosu da belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Denizlispor, yarın İzmir Tire 4 Eylül Stadı'nda TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Yeşilsiyahlılarda son antrenman Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapıldı. Antrenman taktik yoğunluklu çalışmalar ile yapıldı.

Antrenman çalışmalarına sakatlığından dolayı Sapunaru katılmazken, kaleci Adam Stachowiak ve Kibong M’bamba takımdan ayrı şekilde çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren idmanın ardından Altınordu maçı hazırlıkları tamamlandı.

Yeşilsiyahlılar kara yoluyla İzmir’e doğru yola çıkarken, Denizlispor’un kadrosunun Tolgahan Acar, Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Zakarya Bergdich, Emre Sağlık, Kadir Kurt, Radoslav Murawski, Recep Niyaz, Sedat Şahintürk, Burak Çalık, Oscar Estupinan, Mehmet Akyüz, Asım Aksungur, Murathan Sütçü isimlerinden oluştuğu öğrenildi.

DENİZLİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

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