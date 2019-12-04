PAÜ’de "Kariyerime Engel Yok” paneli

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Engelsiz Yarınlar Topluluğu ve Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü “Kariyerime Engel Yok” konulu panel gerçekleştirildi.

Törende açılış konuşmasını yapan, PAÜ Engelsiz Yarınlar Topluluğu Başkanı Emre Aslanboğa, “Engelsiz Yarınlar Topluluğu olarak ana fikirlerinin, bu tür paneller ve etkinliklerle, engelliler için ayrı yerler oluşturmaktan ziyade var olan imkanların doğru düzenlemelerle engellileri kapsayacak hale dönüştürülmesi için evrensel bir düşünce ilkesinden hareket etmektir” dedi.

Engelli Öğrenci Biriminden sorumlu PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru ise açılış erişilebilirlik, eğitim, çalışma hayatı ve sağlığın Türkiye’de engeli olan özel gereksinimli bireylerin en çok sorun yaşadıkları alanlar olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından panel programında, Prof. Dr. Kamil Orhan ‘Engel ve Kariyer’, Prof. Dr. Ali Kitiş ‘Engellilerde Mesleki Rehabilitasyon’, İŞKUR Denizli İl Müdürü Fatih Işık ‘Engelli İstihdamı’, Prof. Dr. Oğuz Karadeniz 'Engellilerin Sosyal Güvenlik Hakları' konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Kariyerime Engel Yok programının sonunda ise PAÜ Engelsiz Yarınlar Topluluğu öğrencileri tarafından geliştirilen “Engelsiz Proje” sunumları yapıldı.

DENİZLİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

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