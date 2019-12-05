Aydem "İş'te Buluşma Noktasında" kariyer fırsatları sundu

Aydem, istihdam oluşturmak ve enerji sektörüne ilgi çekmek amacıyla 8. Denizli İŞKUR İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarına katıldı

Çalışma ve İş Kurumu Denizli İl Müdürlüğü (İŞKUR)'nün geleneksel olarak düzenlediği 8. Denizli İŞKUR İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarına bu yıl Aydem'de katıldı. Kariyerine yön vermek isteyen katılımcıların, şirketlerin insan kaynakları temsilcileriyle bir araya geldiği fuar, bu yıl yine "İş'te Buluşma Noktası" ana temasıyla Denizli İŞKUR hizmet binasında gerçekleşti.

Fuar sayesinde kariyerine yön vermek isteyen kişiler, Aydem ile iletişim ağı oluşturarak işe alım süreçleri hakkında bilgi aldı, iş başvurusu yapma şansı yakaladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık da, Aydem standını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Katılımın yoğun olduğu fuardan, hem kurumlar hem de katılımcılar memnun ayrıldı.

DENİZLİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:30

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