Denizli’de çalıştıracak personel bulamadıklarından dert yakınan sanayi sitesi esnafı, gençlerin sanayide mesleklere deyim yerindeyse burun kıvırdıklarını kaydederek, bunun da işsizliği tetiklediğini ifade ettiler.

Sanayi sitesi esnafı iş yerlerinde artık çırakların yetişmediğini ve uzun yıllardır bundan muzdarip olduklarını dile getirdiler. Çırakla birlikte çalıştıracak personel de bulamadıklarını ifade eden esnaf, ‘iş olduğunu ancak çalışan adamın olmadığını’ belirttiler. Kendilerine iş için gelenlerin de burun kıvırdıklarını ve çoğunlukla masa başı iş aradığını söyleyen esnaf, özellikle gençlerin fazla yorulmadan para kazanacakları işlere kendilerini yönlendirdiklerini kaydettiler.

Sanayi sitesinde araç onarım bakımı yapan bir servisin müdürü Hamdi Heybeli, gençlerin çoğunlukla üstlerinin kirlenmediği ve fazla zorluk çekmedikleri işler aradıklarını vurguladı. Heybeli, “Şimdi gençlerimizin bu meslekteki sektörlere yönelmemesinde ki sebep şunu görüyoruz biz, tabi ki bakıldığında gençler mesela bir alışveriş merkezi tarzı bir yerde kasiyerlik yaparak ya da orada bir satış danışmanlığı yaparak üzerinin batmaması, günümüz şartlarında onlara daha cazip geliyor. Ama buraya geldiğinde kişinin üstü batacak, işte ağır iş olduğunu düşünüyor, fakat oralar geçici burası kalıcı oluyor. Çünkü neden yani bu işin sonuç itibari ile bir çıraklık, kalfalık ve bir ustalık bölümü oluyor. Şimdi çıraklık ve kalfalık bölümünde bu işin biraz daha cazibesini çekiyorsun. Ustalık dönemine geldiğinde tamamıyla artık kendine özgün çalışıyorsun bir noktada ama orada ise onlara daha çekici geliyor. Gençlerimiz nedense bu meslekte para olmadığından değil, bu meslekte iş olmadığından değil bu meslekte iş var, bu meslekte para da var. Biz ailemizi geçindiriyoruz bunla ve yıllardır biz bu sektörün içerisindeyiz ve yıllardır da bu sektörden de hiçbir zaman için aç kalmadık yani ve gençlerimizin de kalacağına inanmıyoruz yani” diye konuştu.



“Kesinlikle şu an biz usta personel bulamıyoruz”

İşsizlik konusunda ailelerin de yanlış yönlendirmelerinin olduğuna dikkat çeken Heybeli açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu 4+4+4 sistemi çıktıktan sonra daha çok sıkıntı çekmeye başladık. Şimdi eskiden aileler şöyle bir şey yapardı. İlkokul, ortaokul bu dönemler bittikten sonra lise zorunluluğu yoktu. Aileler o zaman evlatlarına bakıyordu çok fazla okuyabilecek cevher göremediği takdirde ‘berber olsun, sanayici oldun, demirci olsun, tornacı olsun’ diyerek yolluyordu. Yani aileler bu tarz sektörlere yönlendiriyordu. Ama artık şu an aileler 18 yaşına gelmiş bir insan liseden çıktıktan sonra üstünü okusun istiyor yani bu tarz işleri isteseler de o çocuklarını yönlendiremiyor. 18 yaşına gelmiş bir kişi kendine yakıştıramıyor yani bu tarz işleri, halbuki bunu daha sonrasında anlıyor yaşı biraz daha geçtikten sonrasında ama kesinlikle şu an biz usta personel bulamıyoruz yani.”

