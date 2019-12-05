Hastane odasında sürprizi doğum günü Hasta yatağında doğum gününü kutlayıp herkesin sağlıklı olmasını diledi

Denizli Devlet Hastanesinde 1 aydır tedavi gören 79 yaşındaki hastaya, hastane çalışanlarının da katılımıyla doğum günü sürprizi yapıldı.

Denizli Devlet Hastanesi Göğüs Servisinde 1 ay boyunca yataklı servislerde tedavi gören 79 yaşında Harun Acur’un kızı Sema Buhur, babasının doğum gününü kutlamak istedi. Selma Buhur talebini hastanın takibini yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Öztürk ve serviste çalışan hemşirelere iletti. Buhur, doktor ve servis çalışanlarının da katılımı ile babasına hastane odasında sürpriz doğum günü hazırladı. Hasta Harun Acur, bu sürpriz kutlama karşısında çok mutlu oldu ve pastasını üflerken "Herkes için sağlık" diledi.

DENİZLİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

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