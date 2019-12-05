Denizli’nin 4 ilçesinde AK Parti İlçe Başkanları istifa etti

Denizli’nin Bozkurt, Güney, Serinhisar ve Çivril ilçelerinde AK Parti İlçe Başkanları istifa etti.

AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Tolga Yanal, Çivril İlçe Başkanı Mehmet Kale, Serinhisar İlçe Başkanı Ali Özcan ve Güney İlçe Başkanı Celal Özgülen istifalarını verdi. Dört ilçe başkanı da istifa kararlarını AK Parti İl Başkanlığı’na gönderdi.

Konu ile ilgili AK Parti İl Başkanlığı’ndan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

DENİZLİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.