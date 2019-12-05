Anne ve 4 çocuk yangından son anda kurtarıldı Denizli’de 3 katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde üç katlı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 çocuk ve anne vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi 1841 sokak üzerinde bulunan üç katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Evin içerisinde kalan anne Ümmü A. balkona çıkarak Ertuğrul (4), Ecrin (7), Esma (2) ve Hüsna (2) vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen aile fertleri ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
DENİZLİ
05 Aralık 2019 Perşembe
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