Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çağrı sayısının aylık ortalama 95 bin civarında olduğunu ve bu çağrıların yaklaşık yüzde 50’sinin gereksiz, asılsız ihbarlardan oluştuğunu kaydetti. Öztürk ayrıca 2019’un ilk 10 ayında 59 bin 356 hastaya 112 vasıtası ile müdahale edildiğini de ifade etti.

Öztürk, 17 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Acil Sağlık Hizmetleri’nin yurt genelinde en uç noktalara kadar yayılan, kesintisiz olarak hizmet veren büyük bir sistem olduğunu vurguladı. Öztürk, “Vakalarda iklim, coğrafi ve trafik gibi koşullar göz önüne alınarak, en uygun ambulansın vakaya yönlendirilerek 112 Acil sağlık hizmeti kentsel ve kırsal alanda yüzde 100 erişim ile sunulmaktadır. İlimizde Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’ne gelen çağrı sayısının aylık ortalama 95 bin civarında olduğunu ve bu çağrıların yaklaşık yüzde 50’sinin gereksiz ve asılsız ihbarlardan oluştuğunu anlatan Öztürk; “ Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’ne gelen çağrıların 22 bini İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı sağlık birimine aktarılmaktadır. Sağlık birimi bu çağrıları değerlendirerek hayati tehlikesi bulunan vatandaşlara hizmet vermek üzere 112 Acil Ambulans görevlendirmesi yapmaktadır. Denizli 112 Acil sağlık hizmetleri hastaya ulaşımı ve hasta naklini en hızlı şekilde sağlamak üzere kara ve hava ambulansları ile 2018 yılında 70 bin 125 hastaya, 2019 yılı 10 aylık dönemde 59 bin 356 hastaya müdahale ve nakil hizmeti sunulmuştur. İlimizde bulunan 33 Acil Sağlık İstasyonunda 111 ambulans ve 450’den fazla yetişmiş sağlık çalışanıyla merkezde vakaya ulaşma süresi 4,5 dakika, kırsal bölgelerde ise 13,5 dakika olarak gerçekleşmektedir ” dedi.

DENİZLİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:31

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