PAÜ’lü tekstil mühendisleri Gökbayrak ile buluştu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından “Yünü Anlama Semineri ve Woolmark Performans Yarışması Bilgilendirme” etkinliği Woolmark Türkiye İş Geliştirme ve Lisanslama Koordinatörü Gülay Gökbayrak’ın katılımı ile PAÜ Mühendislik Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

PAÜ teorik bilginin yanı sıra piyasadaki uygulamaları daha yakından tanıtmak amacıyla öğrencilerini tecrübe sahibi firma temsilcileri ile bir araya getirerek, öğrencilerin tecrübe sahibi firma temsilcilerinin deneyimlerinden faydalanmalarını sağlayan bir eğitim anlayışı ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Evrensel ve milli değerler ışığında, çağın gereksinimlerine uygun eğitimöğretim, araştırmageliştirme ile mesleki ve sosyal sorumlulukları başarı ile yerine getiren bireyler yetiştiren bir üniversite olma misyonu ile hareket eden PAÜ Tekstil Mühendisliği öğrencilerini;dünyada 16 şube ile yün işletmeciliğinin önde gelen firmalarından olan Gökbayrak ile buluşturdu.



Semineri öğrenciler ilgi ile takip etti

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte hem “Yünü Anlama” konulu bir seminer verildi hem de Wooolmark’ın dünya çapında gerçekleştirdiği Woolmark Performans Yarışması’na katılım sürecinde izlenmesi gereken yollar öğrencilere detaylı bir şekilde aktarıldı. Yünü Anlama Seminerinde; “Yün nedir?” sorusuna cevap veren, yünün yararlarını ve özelliklerini anlatan Gökbayrak, PAÜ’lü Tekstil Mühendisliği öğrencilerine yünlü kıyafetlerin elyaftan konfeksiyona, üretim hattı hakkında bir bakış açısı sunarak, yün ve yün ürünlerinin benzersiz faydalarını, performansını ve kumaş özelliklerini ayrıntılarıyla aktaran bir sunum gerçekleştirdi.

Eğitim ile iş sahasını birbirine bağlayarak yeni nesil yeteneklere ilham veren etkinliği öğrenciler ilgiyle takip etti.

DENİZLİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

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