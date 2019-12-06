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Denizlispor kupada da mutlu

DHA

-SÜPER Lig'de üst üste iki galibiyetle çıkışa geçerek derin bir nefes alan Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Kupada önceki turlarda Hacettepespor'u 4-0, İçel İdman Yurdu'nu 4-1 yenerek eleyen yeşil-siyahlı ekip, 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu deplasmanda 5-3 mağlup ederek avantaj yakaladı. Kupada bu sezon bileği bükülmeyen Denizlispor, rakibini 19 Aralık'taki rövanşta adını son 16 takım arasına yazdırmak için ağırlayacak. Altınordu galibiyetiyle ligde Medipol Başakşehir'le oynanacak zorlu maç öncesi moral tazeleyen...

-SÜPER Lig'de üst üste iki galibiyetle çıkışa geçerek derin bir nefes alan Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Kupada önceki turlarda Hacettepespor'u 4-0, İçel İdman Yurdu'nu 4-1 yenerek eleyen yeşil-siyahlı ekip, 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu deplasmanda 5-3 mağlup ederek avantaj yakaladı. Kupada bu sezon bileği bükülmeyen Denizlispor, rakibini 19 Aralık'taki rövanşta adını son 16 takım arasına yazdırmak için ağırlayacak. Altınordu galibiyetiyle ligde Medipol Başakşehir'le oynanacak zorlu maç öncesi moral tazeleyen Denizlispor'da Estupinan, Mehmet Akyüz ve Burak Çalık, attıkları gollerle formda olduklarını kanıtladı. 
Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kupa eşleşmesinin ilk maçından avantajlı bir skorla ayrıldıklarını belirtti. Özdilek, ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuları sahaya sürdüğünü ve performanslarını görme şansı bulduklarını kaydetti. Takımın performansından ve mücadelesinden memnun olduğunu kaydeden Özdilek, takım olarak Başakşehir maçına konsantre olacaklarını ifade etti. Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise, "Bize ve takımımıza koyulmaya çalışılan tüm engellere rağmen bütün zorlukları aşacağımıza inancım tam. Lig hedefimize verdiğimiz önemin yanı sıra kupa da bizim için çok değerli ve hedeflerimizden bir tanesi. Bu gollü ve etkili oyunları için takımımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Şimdi Başakşehir maçına odaklanma ve oradan da bir galibiyet çıkarma zamanı" diye konuştu. 

DENİZLİ

06 Aralık 2019 Cuma

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