‘Kamyon’ oyunu Konya’da sahne aldı

Denizli'de sahnelediği birbirinden güzel oyunlarla büyük beğeni toplayan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun ünü şehir dışına da taştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, istek üzerine sevilen oyunlarından "Kamyon"u Konya Devlet Tiyatrosu’nda Konyalı sanatseverler ile buluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Konya Çınar Sanat Atölyesi Derneğinin davetlisi olarak Konya Devlet Tiyatrosu’nda Kamyon oyunuyla sahne aldı. Konya Çınar Sanat Atölyesi Derneğinin daveti üzeri Mehmet Baydur’un yazdığı, Samet Hafızoğlu’nun yönettiği Kamyon adlı oyunla Konya Devlet Tiyatrosu’nda sanatseverlerle bir araya gelen oyuncular, izleyicilerine eğlenceli zaman geçirtti. Tiyatro tutkunlarının ayakta alkışladığı Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sanat yolculuğundan hoş anılarla Denizli’ye döndü. Büyükşehir Tiyatrosu sanatçıları oyunun ilgiyle izlendiğini ve Konyalı tiyatro severlerin büyük beğenisini kazandığını ifade etti.

Kamyon oyunu, ailesinin geçimi için kendi hayatını ortaya koymuş yenidünya hamallarının Ege dağlarındaki serüvenini anlatıyor. Oyunda Anadolu’nun farklı yörelerinden ekmek parası için kamyonla yola çıkan insanlar, Ege dağlarında mahsur kalır. Kamyonla yolda kalan insanların hikayesine, Ege köylüleri de eklenince işler bambaşka bir hal alır.

DENİZLİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:31

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