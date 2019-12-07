“Müsaadenizle Çocuklar” korosu şarkıları otizmli bireyler için seslendirdi “Müsaadenizle Çocuklar” korosu otizmlilere destek olmak için konser verdi 40 öğrenci ve 30 öğretmenden oluşan 70 kişilik bir koro Otistik bireyler söyledikleri şarkılar ile salonu coşturdu

Denizli’de öğretmenlerden ve öğrencilerden oluşturulan 70 kişilik “Müsaadenizle Çocuklar” korosu otizmlilere destek olmak için konser verdi.



Denizli Pamukkale Eğitim Vakfı özel okulların aile birlikleri, otizmli bireylere eğim veren Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ne bağışlamak üzere Merkezefendi Kültür Merkezinde bir konser düzenlendi. Açılış konuşmalarının ardından program devamında kurum ve kuruluşlara plaket verildi. Otizmli öğrencinin öğretmeni ile başlayan dans gösterisi, Orff çubukları ile müzik yapan otizmli öğrencilerin gösterisi ardından şarkılar söyleyen otistik bireyler salonu coşturdu. Düzenlenen etkinliğin devamında ise dans gösterisinin ardından "Müsaadenizle Çocuklar" korosu sahne alırken TEKİLA müzik grubu eşlik etti.



Ünlü sanatçıların eserlerine yer verilirken konserde Kenan Doğulu’nun Tutamıyorum Zamanı şarkısını seslendiren koro, Aldırma Deli Gönlüm, Kendine İyi Bak, gibi şarkılar otizmli bireyler için seslendirildi.



“40 öğrenci ve 30 öğretmenden oluşan 70 kişilik bir koro”

Özel bir okulun genel müdürü olan Pınar Kaya, Müsaadenizle Çocuklar korosu bu yıl ikinci kez sahnede. 40 öğrenci ve 30 öğretmenden oluşan 70 kişilik bir koro ve bize TEKİLA grubu canlı olarak eşlik ediyor bize, bu yıl çocuklarımız otizmli bireyler yararına sahne alıyorlar. Öğretmenimiz, personelimiz kocaman aileden oluşan bir koro bu DOÇEM okulları yararına düzenlendi. Onlara küçükte bir katkısı olduysa gecenin gelirlerinden ötürü ve farkındalık adına o zaman amacımıza ulaşmışızdır demektir diye düşünüyorum” dedi.

DENİZLİ 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:32

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