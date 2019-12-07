Yabancı uyruklu şahıs 2 arkadaşını yataklarında uyurken öldürdü Yabancı uyruklu şahıs aynı evde birlikte kaldığı 2 şahsı öldürdü Vahşi cinayette yabancı uyruklu şahıs arkadaşlarından birinin boğazını kesti diğerini karnından bıçaklayarak öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yabancı uyruklu şahıs 2 arkadaşını yataklarında uyurken öldürdü Yabancı uyruklu şahıs aynı evde ...

İHA

Denizli'de yabancı uyruklu şahıs aynı evde birlikte kaldığı arkadaşlarından birinin bıçakla boğazını kesip diğerini ise karnından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı şahıs daha sonra polis karakoluna giderek teslim oldu.

Yabancı uyruklu şahıs 2 arkadaşını yataklarında uyurken öldürdü Yabancı uyruklu şahıs aynı evde birlikte kaldığı 2 şahsı öldürdü Vahşi cinayette yabancı uyruklu şahıs arkadaşlarından birinin boğazını kesti diğerini karnından bıçaklayarak öldürdü

Denizli’de yabancı uyruklu şahıs aynı evde birlikte kaldığı arkadaşlarından birinin bıçakla boğazını kesip diğerini ise karnından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı şahıs daha sonra polis karakoluna giderek teslim oldu.
Edinilen bilgilere göre, olay, Pamukkale ilçesi Topraklı Mahallesi 573 Sokak üzerindeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre, T.N., isimli şahıs aynı evde kaldığı yabancı uyruklu 2 arkadaşı ile tartıştı. Gece geç saatlerde yaşanan olayda T.N., iddialara göre bıçakla arkadaşlarının odasına girip birinin boğazını keserek diğerini ise karnından bıçaklayarak öldürdü. Şahıs ardından sabah saatlerinde üstü kanlar içinde karakola giderek cinayet işlediğini söyleyip teslim oldu.
T.N.’nin beyanı üzerine olay yerine giden ekipler evdeki iki kişiyi yataklarında ölü halde buldu. Ardından evde incelemeler yapan ekipler kimlikleri henüz belirlenemeyen şahısların cenazelerini otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırdı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.

DENİZLİ

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli 13. Uluslararası Travel Turkey fuarında tanıtıldı Beyaz cennet Pamukkale fuarda binlerce insana tanıtılıp, anlatıldı
YEREL HABERLER Denizli 13. Uluslararası Travel Turkey fuarında ...
Başkan Zolan, Babadağ'da alt yapı çalışmalarını denetledi Babadağ’da çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Zolan, Babadağ'da alt yapı çalışmalarını ...
Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu
YEREL HABERLER Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu
Soba satıcıları satışlardan memnun
YEREL HABERLER Soba satıcıları satışlardan memnun
Pamukkale semalarında yamaç paraşütünde röportaj
YEREL HABERLER Pamukkale semalarında yamaç paraşütünde röportaj
“Müsaadenizle Çocuklar” korosu şarkıları otizmli bireyler için seslendirdi “Müsaadenizle Çocuklar” korosu otizmlilere destek olmak için konser verdi 40 öğrenci ve 30 öğretmenden oluşan 70 kişilik bir koro Otistik bireyler söyledikleri şarkılar ile salonu coşturdu
YEREL HABERLER “Müsaadenizle Çocuklar” korosu şarkıları otizmli ...
Denizli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavga olayında 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavga olayında ...
(Özel) Depremin ardından Bozkurt’ta ibadet edilecek sadece 1 cami kaldı Bozkurt'ta depremzedeler namazlarını çadır ve teraslarda kılıyor Depremde ağır hasar gören 2 camiye giriş izni verilmeyince cemaat, namazlarını çadır, teras ve boş dükkanlarda kılıyor
YEREL HABERLER (Özel) Depremin ardından Bozkurt’ta ibadet edilecek ...
‘Kamyon’ oyunu Konya’da sahne aldı
YEREL HABERLER ‘Kamyon’ oyunu Konya’da sahne aldı
Yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu taburcu oldu
YEREL HABERLER Yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu taburcu ...
Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Daha güvenli bir kış geçirmek için bu önerilere dikkat Sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmeleri alınacak tedbirler ile önlenebilir Lodoslu havalarda soba yakarken bir kez daha düşünün Yanmış közün üstüne kesinlikle kömür takviyesi yapılmamalı Soba ve kömür satıcılarından zehirlenme uyarısı: ‘kömür öldürmez, baca öldürür’
YEREL HABERLER Daha güvenli bir kış geçirmek için bu önerilere ...
Denizli’de odun, kömür satışları artmaya başladı Havaların iyice soğuduğu kentte vatandaşlar yakacak satıcılarının yolunu tuttu Vatandaşlar fiyatından dolayı önce yerli kömürü tercih ediyor
YEREL HABERLER Denizli’de odun, kömür satışları artmaya ...
Denizlispor kupada da mutlu
YEREL HABERLER Denizlispor kupada da mutlu
DENİB’den ahşap ambalaj malzeme ihracatçılarına yönelik toplantı
YEREL HABERLER DENİB’den ahşap ambalaj malzeme ihracatçılarına ...
PAÜ’lü tekstil mühendisleri Gökbayrak ile buluştu
YEREL HABERLER PAÜ’lü tekstil mühendisleri Gökbayrak ile buluştu
Öztürk: "112’ye gelen çağrıların yüzde 50’si asılsız" 2019'un ilk 10 ayında 59 bin 356 hastaya 112 vasıtası ile müdahale edildi
YEREL HABERLER Öztürk: "112’ye gelen çağrıların yüzde 50’si ...
Evde çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan ...
Anne ve 4 çocuk yangından son anda kurtarıldı Denizli’de 3 katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Anne ve 4 çocuk yangından son anda ...
Denizli’nin 4 ilçesinde AK Parti İlçe Başkanları istifa etti
YEREL HABERLER Denizli’nin 4 ilçesinde AK Parti İlçe Başkanları ...
Zabıtaya kızıp terazisini böyle parçaladı Kendisine üst üste ceza kesilen seyyar satıcı sokakta böyle sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Zabıtaya kızıp terazisini böyle parçaladı Kendisine ...
27 silah ile yakalandı, tutuklandı
YEREL HABERLER 27 silah ile yakalandı, tutuklandı
Pamukkale Ünivertesi’nde Öğretmenlik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Yarını konuşuldu PAÜ’de Çarşamba seminerlerinde Osmanlı döneminden günümüzdeki öğretmenlik
YEREL HABERLER Pamukkale Ünivertesi’nde Öğretmenlik Mesleğinin Dünü, ...
Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı (2)
YEREL HABERLER Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu bıçakla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X