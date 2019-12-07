Yabancı uyruklu şahıs 2 arkadaşını yataklarında uyurken öldürdü Yabancı uyruklu şahıs aynı evde birlikte kaldığı 2 şahsı öldürdü Vahşi cinayette yabancı uyruklu şahıs arkadaşlarından birinin boğazını kesti diğerini karnından bıçaklayarak öldürdü

Denizli’de yabancı uyruklu şahıs aynı evde birlikte kaldığı arkadaşlarından birinin bıçakla boğazını kesip diğerini ise karnından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı şahıs daha sonra polis karakoluna giderek teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, Pamukkale ilçesi Topraklı Mahallesi 573 Sokak üzerindeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre, T.N., isimli şahıs aynı evde kaldığı yabancı uyruklu 2 arkadaşı ile tartıştı. Gece geç saatlerde yaşanan olayda T.N., iddialara göre bıçakla arkadaşlarının odasına girip birinin boğazını keserek diğerini ise karnından bıçaklayarak öldürdü. Şahıs ardından sabah saatlerinde üstü kanlar içinde karakola giderek cinayet işlediğini söyleyip teslim oldu.

T.N.’nin beyanı üzerine olay yerine giden ekipler evdeki iki kişiyi yataklarında ölü halde buldu. Ardından evde incelemeler yapan ekipler kimlikleri henüz belirlenemeyen şahısların cenazelerini otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.

DENİZLİ 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.