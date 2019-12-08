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Sigarasız taraftar projesinin imzaları atıldı Denizlispor’un sevdalı taraftarları ‘Sigarasız ...

İHA

Denizli Pamukkale Kaymakamlığı Proje Ofisi koordinesinde Pamukkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte Yeşil Cephe Taraftarlar Derneği tarafından hazırlanan “Sigarasız taraftar” projesinin imza töreni yapıldı. Yeşil Siyahlı taraftarların başlattığı proje ile Türkiye'ye örnek bir taraftar grubu olmak istediklerini belirtti.

Denizli’de taraftar grubunun oluşturduğu “Sigarasız taraftar” projesi imza törenine Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Zafer Akçay, Yeşil Cephe Taraftarlar Derneği Başkanı Zeki Turan ve taraftar grubu katıldı.
Programda projenin hazırlık aşaması ile ilgili bilgi veren Pamukkale İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Zafer Akçay, “Kaymakamımız ‘Sigarasız Taraftar Projesi’nin hazırlanması ve planlaması için vermiş olduğu talimat doğrultusunda, Denizlispor’umuza gönül veren tüm taraftar gruplarıyla 21 Ağustos 2019 tarihinden itibaren görüşmeler yapmaya başladım. Yaptığım bu görüşmeler neticesinde en organize grup olan, etkileşim gücü ve üye sayısı bakımından fazla olan aynı zamanda da sosyal sorumluluk projelerine önem veren Yeşil Cephe Grubu ile projeye başlamaya karar verdik. 3 aydır hazırlıklarını planladığımız projeyi bugün itibariyle başlatıyoruz” dedi.

“Türkiye’ye örnek taraftar grubu olmak istiyoruz”
Yeşil Cephe Taraftarlar Derneği Başkanı Zeki Turan, bir taraftar grubundan daha fazlasını yaparak sosyal sorumluluk projelerini ve gençliğe sahip çıkmaya çalıştıklarını belirten Turan, “Bu projeyle iyilikten ve güzellikten yana olmaya devam edeceğiz. Kaymakamlığımızın Tütün Bağımlılığı ile mücadelesine gönülden destek veriyoruz. Taraftar grubumuz olarak her türlü desteği vereceğiz. Ben kendim sigara kullanmıyorum. İnşallah tüm grubumuzda bu bağımlılıktan kurtulacak. Kaymakamlığımız aracılığıyla da doktor desteği ihtiyacı olan arkadaşlarımızı sigara bırakma polikliniklerine yönlendireceğiz. Bu proje bünyesinde sigaranın yanında; sağlık, doğa, çevre, örnek taraftar grubu gibi birçok konu başlığını barındırıyor. Kısacası Türkiye’ye örnek taraftar grubu olmak istiyoruz” dedi.

“Sigara kullananların yüzde 70’i sigarayı bırakmak istiyor”
Cumhurbaşkanının şahsi gayretleri ile ülkede başlattığı “Tütün Bağımlılığı ile Mücadele” konusunda Pamukkale ilçesinde etkin bir şekilde çalıştıklarını belirten Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, “2017 yılında Pamukkale İlçesindeki Anaokulu ve İlkokullardaki velilerimize yönelik olarak başladığımız tütün bağımlılığı ile mücadele aynı heyecanla devam ediyor. Ekim ayı içerisinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Güzelpınar Mahallesi Muhtarlığı tarafından hazırlanan “Sigarasız Mahalle” projesi de gayet güzel bir şekilde gidiyor. Şuan da olumlu sonuçlarını almaya başladık. Tütün bağımlılığı ile başka neler yapabiliriz diye düşündüğümüz de Taraftar Grupları aklımıza geldi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüze gerekli talimatları 3 ay önce verdim. 3 aylık süreçte tüm taraftar gruplarımızla görüşmeler yaptı. Çok arzulu ve istekli olduklarını gördüm. Kaymakamlığımız tarafından taraftar grubuna anket uygulamaya başladık. Şuana kadar 302 kişi bu anketi cevapladı. Neredeyse sigara içme oranı yüzde 50 (149 kişi) bu üzücü ama bu sigara kullananların yüzde 70’nin (205 kişi) sigarayı bırakmak istiyorum demesi sevindirici bir durum. Bende bugün taraftar grubumuzda sigarayı bırakma konusundaki isteklerini ve arzularını gördüm. Biz kendilerine her türlü desteği vereceğiz. Taraftar grubumuz gerek sigara ile mücadelesi gerekse örnek taraftar grubu davranışlarıyla tüm Türkiye’ye inşallah örnek olacaklar” dedi.

Program Sigarasız taraftar projesi’nin imza töreninin ardından Kaymakam Balcıoğlu’nun sigarayı bırakan taraftarlara kumbara hediye etmesi ile sona erdi.

DENİZLİ

08 Aralık 2019 Pazar

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