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2 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında Dolmuşta cep telefonu hırsızlığı güvenlik ...

İHA

Denizli'de dolmuş koltuğuna düşürülen cep telefonunun arka koltukta oturan şahıslar tarafından çalınması araç içinde güvenlik kameralarına yansıdı. Cep telefonu çalına şahıs ise hırsıza seslenerek telefonunu geri getirmesi halinde şikayetçi olmayacağını söyledi.

2 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında Dolmuşta cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında Ön koltuğa cep telefonunun düştüğünü gören şahıs kaşla göz arasında telefonu çaldı Cep telefonu çalınan şahıs hırsıza ‘telefonumu geri getirsinler’ şikayetçi olmayacağım diye seslendi

Denizli’de dolmuş koltuğuna düşürülen cep telefonunun arka koltukta oturan şahıslar tarafından çalınması araç içinde güvenlik kameralarına yansıdı. Cep telefonu çalına şahıs ise hırsıza seslenerek telefonunu geri getirmesi halinde şikayetçi olmayacağını söyledi.

Olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan olayda, Akkonak Şirinköy dolmuşlarından birisine binen Selim Yolcu (26) isimli vatandaş bir süre gittikten sonra ineceği yere geldiğinde montunun cebindeki cep telefonu oturduğu koltuğa düştü. Araç içerisindeki güvenlik kameralarının kayıt ettiği anlarda ise arka koltukta oturan ve yaşları genç olduğu görülen iki şahıstan biri telefonun düştüğünü görünce ayağa kalkıp hızlıca ön koltuğa geçti ve düşen telefonu alarak cebine koydu. Telefonu çalan şahıs kısa bir süre sonra ise yanındaki arkadaşı ile birlikte araçtan inerek uzaklaştı.
Telefonunun düştüğünden habersiz olan Yolcu, bir süre sonra telefonunun yanında olmadığını fark etti. Ardından eşi ve iş yerine ulaşan Yolcu telefonunu dolmuşta düşürdüğünü anladı. Daha sonra karakola giden Yolcu, polisle birlikte bindiği dolmuş şoförüne ulaştı ve araç içindeki güvenlik kameralarını izledi. Hırsızlığı ortaya çıkarak Yolcu, telefonunu çalan şahısa seslenerek telefonunu kendisine geri getirmesi halinde şikayetini geri alacağını söyledi.
Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, çalınan cep telefonun değerinin ise yaklaşık 2 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

DENİZLİ

08 Aralık 2019 Pazar

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