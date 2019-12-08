Yabancı uyruklu iki arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Denizli’de birlikte yaşadığı yabancı uyruklu iki arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçtiğimiz gün Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. D.N. (24) ev arkadaşları Afganistan uyruklu Feraydun Yagubi (23) ve Lal Mohammad Rezaei (26) öldürüp ardından polise giderek teslim oldu. Bunun üzerine emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Afganistan uyruklu D.N. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı D.N, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

D.N. (24) verdiği ifadesinde, iki arkadaşının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, ardından uyumalarını beklediğini, uyuduktan sonra iki kişiyi boğazlarından bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine muayenesi yapılan D.N.’nin vücudunda herhangi bir cinsel saldırı izine rastlanmadığı öğrenildi.

DENİZLİ 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:32

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