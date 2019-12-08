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Süper Lig: Denizlispor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu)

İHA

Süper Lig'in 14. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 11 berabere kaldı.

Süper Lig: Denizlispor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 14. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 11 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Clichy’in ceza alanı içerisine gönderdiği topla buluşan Visca sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Visca yaptığı düzgün vuruşla kalecinin yanından topu ağlara gönderdi. 01
60. dakikada ani gelişen Denizlispor atağında orta sahadan hızlı çıkan Sacko topu Barrow’un koşu yoluna attı. Topla buluşan Barrow'un sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert’in sağından filelerle buluştu. 11
71. dakikada Barrow’un ortasında ceza sahasında içerisinde kafalardan seken topu önünde bulan Sacko’nun şutu kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı gitti.
90+2. dakikada hızlı hücumla çıkmak isteyen Başakşehir’de yapılan pas hatasında topu önünde bulan Burak Çalık’ın ceza alanı yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.
90+3. dakikada Estupinan’ın attığı pasla ceza alanı içerisinde topla buluşan Barrow’un kalecinin yanından kaleye gönderdiği top direkten geri döndü.

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx
Denizlispor: Stackhowiak xx, Zeki Yavru xx, Oğuz Yılmaz xx, Mustafa Yumlu xx, Lopes xx, Sackey xx, Murawski xx, Sacko xx (Burak Çalık dk. 78 x), Olcay Şahan xx (Aissati dk. 70 x), Barrow xx, Rodallega xx (Estupinan dk. 90 ?),
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Sedat Şahin Türk, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Emre Sağlık
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Junior Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx (Gökhan İnler dk. 89 ?), İrfan Can Kahveci xx, Visca xx, Aleksic xx (Muhammet Arslantaş dk. 88 ?), Elia xx (Kerim Frei dk. 85 ?), Demba Ba xx
Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Viera, Berkay Özcan, Azubuike, Muhammed Emin Sarıkaya
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Visca (dk. 54) (Medipol Başakşehir), Barrow (dk. 60) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Sackey, Murawski, Zeki Yavru (Denizlispor), Aleksic (Medipol Başakşehir)

DENİZLİ

08 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:59
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  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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