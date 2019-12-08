Okan Buruk: “Beraberlik istediğimiz bir sonuç değildi” Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: “En iyi maçlarımızdan birini oynadık ama sonlandıramadık”

Denizlispor karşısında sonuca gitmede başarısız olduklarını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Girdiğimiz pozisyonlar ile aslında en iyi maçlarımızdan birini oynadık ama sonlandıramadık. Beraberlik istediğimiz bir sonuç değildi” dedi.

Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Denizlispor ile 11 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan turunculacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, sonuca rağmen oynanan oyundan memnun olduğunu ifade etti.

Son dakika golü ile sahadan yenik ayrılabileceklerini de hatırlatan Okan Buruk, “Bugün tabii ki maçın başından itibaren belki gol yediğimiz dakikaya kadar oyun çok rahat bir şekilde devam etti. Çok net gol pozisyonlarına girdik ve kaçırdık. Oyun, bizim galibiyetimiz olacak şekilde giderken 10’lık skorun ardından bir korner dönüşü rakibimizin özellikle hızlı hücumlarla arayacağını ve bulacağını, elindeki hızlı oyuncuları kullanacağını bilsek de böyle bir geçiş golü yedik. Bu da bizi 11’den sonra geriye götürdü. Ama özellikle ilk yarıdaki oyun, golü bulduğumuz dakikaya kadarki oyun ve girdiğimiz pozisyonlarla aslında en iyi maçlarımızdan birini oynadık fakat sonlandıramadık. Performanslarından dolayı, oyunlarından dolayı, istediklerimizi sahaya yansıtmış olduklarından dolayı oyuncularımı kutluyorum ama beraberlik istediğimiz bir sonuç değildi. Son dakika golü yiyip maçı da kaybedebilirdik. Ben Denizlisporlu futbolcuları kutluyorum” şeklinde konuştu.

DENİZLİ 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:32

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