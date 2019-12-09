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Denizli Kadın Meclisi gençlere başarının sırrını anlattı Kadın Meclisi’nden gençlere altın değerinde ...

İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 85. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gençlere altın değerinde öğütlerle panel düzenledi.

Denizli Kadın Meclisi gençlere başarının sırrını anlattı Kadın Meclisi’nden gençlere altın değerinde öğütler Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Keziban Uygun Aksoy: “Türk kadını her zaman ülkesi için fedakar ve cefakardır”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 85. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gençlere altın değerinde öğütlerle panel düzenledi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 85. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir panel düzenledi. Kadın Meclisi, Denizli’nin siyaset, akademi ve iş dünyasından başarılı kadınlarını Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluşturdu. Panele Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Keziban Uygun Aksoy, Kadın Meclisi yönetim kurulu üyeleri ve öğrenciler katılım sağladı.

“Pek çok ülkeden daha önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir”
Açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, 5 Aralık 1934 yılında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiğini hatırlattı. Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, “Bugün medeni diye kendimize örnek almaya çalıştığımız pek çok ülkeden daha önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Tarihimizi bilmemiz gerekir ki, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyelim. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sanattan spora, eğitimden kültüre kadar birçok çalışmada kadınlarımız ile birlikte yol almak istiyoruz” dedi.

“Türk kadını her zaman ülkesi için fedakar ve cefakardır”
"İnsan anasız yaşar ama vatansız yaşayamaz" sözleri ile başlayan konuşmacı Meclis Üyesi Keziban Uygun Aksoy ise sözlerine şöyle devam etti:
“Türk kadını her zaman ülkesi için fedakar ve cefakar olmuştur. Vatansever Türk kadını hiç düşünmeden ülkesi için her şeyi göze alır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, birçok Avrupa ülkesinden önce biz kadınlara bu hakkı tanıyarak Türk kadınının değerini ve yerini yükseltmiştir. Bir kadın toplumun en önemli bireyidir. Kadının olmadığı siyasi ve toplumsal yaşamda toplumsal ilerlemeden de bahsedilemez.”

“Hiçbir şeyin uzak ve imkansız olmadığını bilmenizi istiyorum”
Başarılı olabilmenin yolunun eğitim sürecinde atılan adımlardan geçtiğini belirten Dr. Öztürk de, lise yıllarında doktor olma hedefi ile çalıştığını anlattı. Öztürk, “Amacım her zaman hekim olarak, hasta bakmaktı. Yönetici olarak çalışmak hiç aklıma gelmemişti. 2006 yılında başhekim yardımcısı oldum ve bugün Türkiye’nin 2 kadın İl Sağlık Müdüründen biri olarak Denizli İl Sağlık Müdürlüğü görevini yerine getiriyorum. Öğrenciyken yukarısı çok uzak gibi görünür. Ama hiçbir şeyin uzak ve imkansız olmadığını bilmenizi istiyorum. Hayatınızdaki her şey bugün oturduğunuz sıralardan başlayacak” dedi.

DENİZLİ

09 Aralık 2019 Pazartesi

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