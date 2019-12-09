Denizli Buldan Belediyesine, Antalya merkezli bir şirket tarafından biri hibe edilen bir diğeri de 1 ay kullanılmak üzere verilen greyderlerin ortadan kaybolması üzerine şirket tarafından belediye aleyhinde icra mahkemesinde dava açıldı.

Buldan’da geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan ilginç olayda 2 greyder bir anda ortadan kayboldu. İddialara göre, merkezi Antalya’da olan şirket tarafından geçtiğimiz 31 Mart yerel seçimleri öncesi Buldan Belediyesine bir greyder hibe edildi, bir diğeri ise 1 aylığına bedelsiz olarak geçici süre ile verildi. Greyderler tırlar ile şirketin Antalya’daki araç parkından Buldan ilçesine getirildi. Ardından greyderler belediyenin şirketleri bünyesinde kullanılmaya başlandı.

DENİZLİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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