Denizli Buldan Belediyesine, Antalya merkezli bir şirket tarafından biri hibe edilen bir diğeri de 1 ay kullanılmak üzere verilen greyderlerin ortadan kaybolması üzerine şirket tarafından belediye aleyhinde icra mahkemesinde dava açıldı.
Buldan’da geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan ilginç olayda 2 greyder bir anda ortadan kayboldu. İddialara göre, merkezi Antalya’da olan şirket tarafından geçtiğimiz 31 Mart yerel seçimleri öncesi Buldan Belediyesine bir greyder hibe edildi, bir diğeri ise 1 aylığına bedelsiz olarak geçici süre ile verildi. Greyderler tırlar ile şirketin Antalya’daki araç parkından Buldan ilçesine getirildi. Ardından greyderler belediyenin şirketleri bünyesinde kullanılmaya başlandı.
DENİZLİ
09 Aralık 2019 Pazartesi
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