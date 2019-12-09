Denizlispor'da Başkan Çetin memnun kaldı

SÜPER Lig'de üst üste Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenip çıkışa geçen Yukatel Denizlispor, zirve adaylarından Medipol Başakşehir'le evinde 1-1 berabere kalırken, Başkan Ali Çetin takımın gösterdiği performansa geçer not verdi. Futbolcuların mücadelesinden memnun kaldığını dile getiren Çetin, "Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Oyuncularımız çok iyi performans gösterdi. Maçtan 3 puan bekliyorduk ama olmadı. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Oyuncularımız maçta toplam 117 kilometre koşmuşlar. Son dakikaya kadar mücadele ettiler. Barrow'un 90+6'ncı dakikada direkten dönen topu gol olsaydı şimdi 3 puanı konuşuyor olacaktık. Her şeye rağmen ben mutluyum" dedi.

Karşılaşma sırasında tribünlerden kendisi aleyhine yükselen istifa seslerini değerlendiren Başkan Çetin, "Bana, 'Hesap versene' diyorlar. Biz 7/24 hesap vermeye hazırız. Kulüp muhasebemiz açık. Ne zaman görmek istiyorlarsa buyursun gelsinler. Bizim veremeyecek hesabımız yok. Alnımız ak, başımız dik. Denizlispor'un başarısızlığı için yapılan bir mücadele var burada. Bazı kişilerin kimlere hizmet ettiklerini biliyoruz. Biz yönetim olarak ayaktayız, bunlarla yılmayız. Doğru işler yapıyoruz ve doğru yoldayız. Bu şehrin nüfusu 1 milyon 100 bin. Bu kulüp sadece 500 kişinin değil. Yaptıkları iş doğru değil" diye konuştu.

BARROW KAHROLDU

Denizlispor'da 90+6'ncı dakikada bomboş pozisyonda topu direğe nişanlayan Barrow, maç bitiminde kahroldu. Büyük üzüntü yaşayan oyuncuya arkadaşları ve tribünler teselli verdi. Oldukça üzgün olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu, "Pozisyonu kaçırdığım için üzgünüm. Golü atsam kazanabilirdik. İyi oynayan bir takıma karşı 3 puan alabilirdik. Takım arkadaşlarımla birlikte müthiş bir mücadele verdik. Geriden gelip önemli 1 puan aldık" yorumunu yaptı.



DENİZLİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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