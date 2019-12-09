40 yaş üstü gruplarda göz tansiyonuna dikkat

Denizli Devlet Hastanesi’nde görevli Göz Hastalıkları Uz. Dr. Serkan Duran göz tansiyonu (glokom) konusunda uyarılarak bulunarak, tedavi edilmediği taktirde görme kaybı ve körlüğe yol açabileceğini ayrıca 40 yaş ve üstü grupta daha sık görüldüğüne dikkat çekti.

Glokomun göz içi sıvı basınç yüksekliğini takiben görme sinirinde meydana gelen ilerleyici hasar olarak tanımlandığını söyleyen Duran bebeklikten itibaren her yaşta görülebilen glokomun 40 yaş ve üstü grupta daha sık görüldüğünü belirtti. Duran, “Göz tansiyonu tedavi edilmediği taktirde görme kaybı ve körlüğe yol açabilir. Glokom çoğunlukla belirtisiz seyreden sinsi bir hastalıktır. Hastaların büyük kısmı görme kaybı ile hastanemize başvurmaktadır. Bunun haricinde gözde ağrı, baş ağrısı, zaman zaman bulanık görme gözde kızarma, ışıktan rahatsız olma, ışık etrafında hale görme, göz içi basıncı çok yükseldiğinde bulantı kusma gibi şikayetlerle hastalar gelebilmektedir. Glokomun erken tanı ve tedavisi görme kaybı oluştuktan sonra geri dönüş olmadığından oldukça önemlidir. Glokom sinsi seyreden bir hastalık olduğu için ancak göz tansiyonu ölçümü ve göz arkası değerlendirme ile tespit edilebilir. Bunun için 40 yaş üstü bireylerin 6 ayda bir düzenli olarak göz tansiyonu ölçümü ve görme siniri değerlendirmesi önerilir. Glokom tanı koyulduktan sonra tamamen iyileştirilip ortadan kaldırılamaz fakat birçok olguda uygun tedavi ile başarılı bir şekilde kontrol altında tutulabilir ve görme kaybının ilerlemesi engellenebilir. Glokom öncelikle göz içi basıncını düşüren çeşitli ilaçlarla tedavi edilir. İlaç tedavisi ile göz içi basıncının düşmediği olgularda cerrahi tedavi gerekir” dedi.

DENİZLİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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