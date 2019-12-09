FETÖ operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı

Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde FETÖ'ye operasyon yapıldı. Operasyonlarda, 'terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetmek' suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar ardından adli mercilere sevk edildi.
DENİZLİ
09 Aralık 2019 Pazartesi
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