Asayiş olaylarına karışan 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Denizli’de 'insan ticareti yapmak, fuhşa teşvik ve kasten öldürme' olaylarına karıştıkları belirlenen 3’ü kadın 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kentte 'insan ticareti yapmak, fuhşa teşvik ve kasten öldürme' olaylarına karıştıkları belirlenen 3’ü kadın toplam 6 yabancı uyruklu şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, konsomatris olarak çalıştıkları belirlenen 7 kadın şahıs hakkında işlem yapılırken, ayrıca fuhuş yaptıkları tespit edilen 5 kişiye de toplam da 5 bin 160 TL idari para cezası kesildi.

DENİZLİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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